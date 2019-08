Oberriet: Alkoholisierte Velofahrerin bei einem Sturz verletzt

Auch beim Velofahren ist zuviel Alkohol gefährlich. Das musste eine Frau erfahren, die am späten Samstagabend auf dem Vorplatz einer Tankstelle an der Eichaustrasse in Oberriet gestürzt ist. Sie musste verletzt von der Rettung ins Spital gebracht werden.