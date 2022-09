Mit der hervorragenden Note 5,3 schlossen gleich drei junge Konstrukteure aus der Region ihre Grundausbildung ab. Für die überdurchschnittliche Leistung wurden sie am vergangenen Sonntag in St.Gallen an der Ostschweizer Bildungs-Ausstellung OBA mit dem Champions-Titel ausgezeichnet. Ein Titel, der bei den Konstrukteuren sehr begehrt und entsprechend angesehen ist.