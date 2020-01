In Azmoos gab es Nussknacker und Gerstensuppe zum Jahresbeginn Der öffentliche Neujahrsapéro der Gemeinde Wartau fand am Montagabend im gemütlichen Rahmen statt.

2 Bilder 2 Bilder Die Wartauer Nussbauern stellten sich mit einem Sketch vor, den sie auch bereits schon in Bern vorführten. Bilder: Hansruedi Rohrer

Die Wartauer Bevölkerung wurde zu Gerstensuppe, Wurst, Brot und zu Wartauer Nusstorte als Dessert ins Betagtenheim eingeladen. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger nahmen diese Einladung seitens der politischen Gemeinde Wartau gerne an und erlebten dabei gemeinsam einen würdigen und gemütlichen Start ins neue Jahr.

Umrahmt wurde die Neujahrsbegrüssung durch die Alphornformation Heidiland und durch Neujahrsgedanken von Gemeindepräsident Beat Tinner. Auch die Baumnuss, oder Walnuss, erhielt an diesem Abend mit den Wartauer Walnussproduzenten den gebührenden Auftritt.

Politiker kämpfen, lächeln und knacken Nüsse

Als Politiker müsse man kämpfen, lächeln und Nüsse knacken, sagte Gemeindepräsident Beat Tinner und knackte leichterhand eine Baumnuss. Und damit hatte er seine erste Nuss im Jahre 2020 bereits geknackt. Weitere Nüsse würden auf den Gemeinderat warten, die wohl nicht gar so einfach zu knacken seien, erwähnte er. In seiner Ansprache erwähnte Beat Tinner auch aktuelle Themen der Gemeinde. So wurde der Prozess des Gemeindeentwicklungsprojekts im letzten Jahr angestossen. Ende des alten Jahres habe der Gemeinderat den Vernehmlassungsbericht verabschiedet, welcher nun die Grundlage für die Richt- und Ortsplanung biete.

Gemeindepräsident Beat Tinner (links) im Gespräch mit Wartauerinnen und Wartauern bei der Neujahrsbegrüssung. Bild: Hansruedi Rohrer

Erste Hinweise aus dem Prozess habe man bereits geprüft und teilweise umgesetzt, erwähnte der Gemeindepräsident. Dabei dachte er an die Bekanntmachung der Verkehrswege für Radfahrer, das Carsharing-Angebot und das Fotovoltaik-Fördermodell. Aktuell würden nun elektronische Anzeigetafeln beim Ortseingang geprüft. Beat Tinner freute sich, zusammen mit dem Gemeinderat und der Bevölkerung die Zukunft der Gemeinde Wartau weiter angehen zu dürfen. Heute sei man aber nicht in erster Linie gekommen, um zu «arbeiten», sondern um die Gesellschaft zu pflegen, sich gegenseitig Gesundheit und ein frohes, neues Jahr zu wünschen, meinte Beat Tinner weiter. «Auch dies ist wichtig für die Gemeinschaft.» In diesem Sinne wünschte Beat Tinner allen ein glückliches 2020, «und mögen Sie alle Ihre persönlichen Nüsse knacken.»

Innovative Nussbauern stellten sich vor

Dann übergab er das Wort an einen der Männer, die wohl noch ein paar Nüsse mehr zu knacken haben als der Gemeinderat: Heinz Müller, Präsident der Nussgesellschaft Wartau (Nugewa) stellte sodann die innovativen Wartauer Nussbauern und ihr Projekt vor, mit welchem sie im November 2019 in Bern den begehrten Leserpreis des «Schweizer Bauern» gewonnen haben. Aufgezeigt wurde das Projekt der Nussbaumpflanzung bis zum Ernten der Nüsse. Dazu haben die Wartauer Walnussproduzenten Heinz Müller, Kaspar Sulser, Michael Dütschler, Christian Schlegel und Philipp Bernegger eine spezielle Technik entwickelt. Unterstützt werden sie von den Ehefrauen Myrtha Müller und Brigitte Sulser.

Mit einem erheiternden Sketch gaben die Nussbauern Einblick in ihre «Arbeit». Gemeinderat Andreas Bernold würdigte als Präsident der Kulturkommission diese innovativen Produzenten.

«Es ist toll, dass wir in unserer Gemeinde Personen haben, die Initiative zeigen und Vorgaben umsetzen können.»

Er wünschte den fünf Landwirten, dass das Projekt längerfristig ein Erfolg werde und ihnen ein weiteres Standbein sichern. Man profitiere ja allgemein davon, dass die Nüsse nicht mehr aus Frankreich oder Chile importiert werden müssen.