«Nur so gelingt es ihnen, das Toggenburg zu retten»: Ein Besuch im Klang-Escape-Room in Alt St.Johann

Eine Gruppe von Menschen wird in einen Escape-Room eingeschlossen. Das Spiel besteht darin, dass sie sich innerhalb einer vorgegebenen Zeit, meistens 60 Minuten, daraus befreien müssen. Dies können sie, indem sie Rätsel lösen und so Hinweise oder Schlüssel für das Herauskommen erhalten. Meistens können sie Hilfe von einem Spielleiter anfordern. Das Prinzip des Escape-Rooms stammt von Computerspielen. Der erste reale Raum wurde 2007 in Japan gebaut. (sas)