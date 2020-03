Not macht erfinderisch: Das Gewerbe im W&O-Gebiet stampft neue Angebote aus dem Boden Die Coronakrise trifft viele Unternehmen hart, gerade auch kleine Gewerbebetriebe in der Region Werdenberg und oberstes Toggenburg. Restaurants, Bars und Clubs, aber auch Läden und Fitnesszentren mussten schliessen. Doch Not macht erfinderisch.

(pd) Hier finden Sie ab sofort einen laufend aktualisierten Überblick über die verschiedenen Angebote in der Region. Wer als Gewerbetreibender auf seine neuen Online- und Hauslieferdienstleistungen aufmerksam machen will, kann sich bei der W&O-Redaktion via E-Mail an redaktion@wundo.ch melden.

Lebensmittel

Bild: Geatan Bally/Keystone

Prima-Laden Grabserberg: Hauslieferdienst jeweils dienstags und freitags. Bestellungen unter Telefon 081 771 29 00.

Küss Die Feinbäckerei, Buchs: Heimlieferservice bis 12 Uhr; Telefon: 081 756 40 14; mail@kuess.ch

Bäckerei Berger, Salez: Heimlieferdienst für Bäckerei- und Konditoreiprodukte, Lebensmittel: Telefon 081 757 11 67

Spar, Wildhaus: kostenloser Lieferservice; info@zamadihei.ch oder Telefon 076 528 20 23 (Montag bis Freitag 8 bis 18 Uhr)

Metzgerei Kaufmann, Sennwald/Räfis/Gams: Heimlieferservice Fleisch- und Wurstprodukte sowie Brot in Sennwald, Lienz, Gams und Räfis; Telefon Sennwald: 081 757 11 50, Telefon Räfis: 081 756 09 30; Telefon Gams: 081 771 12 65

Mahlzeiten

Bild: Andrea Stalder

Hotel Buchserhof, Buchs: Take Away montags bis samstags von 11 bis 13.30 Uhr und von 17.30 bis 20.00 Uhr; Vorbestellungen unter info@buchserhof.ch oder Telefon 081 755 70 70

Garten/Blumen

Bild: Hansjörg Sahli

Blumen Rogger, Gams: Frühlingsverkauf per telefonische Bestellung von 9-12 Uhr unter Telefon 081 771 13 03

Müko Gartengestaltung, Buchs: Heimlieferdienst für Pflanzen, Erde und Dünger; Telefon 081 756 39 40; pflanzen-buchs@mueko.ch

Bücher/Bürobedarf

Bild: Mareycke Frehner

GMG Buchhandlung «Books in Buchs»: Bestellungen werden während der Coronakrise kostenlos versandt; Telefon 081 750 62 82 (telefonische Beratung); buchhandlung.ch@gmg.biz

Schrybi Buchs: Heimlieferservice für Bürobedarf, Stempel, Karten und Kreativbedarf; Telefon 081 756 34 20; www.schrybi.ch; www.schrybi.com

Diverses