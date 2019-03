Nistkasten in Gams soll Vogelnachwuchs sichern

Der Verein Pro Riet Rheintal montiert neue Nistkästen für Turmfalken und Schleiereulen in seinem Tätigkeitsgebiet. Diese werden in der Brutsaison ab April genutzt. Helfer haben auch in einer Scheune in Gams einen solchen Kasten montiert.