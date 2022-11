Sennwald Nicole Göldi zum Ehrenmitglied ernannt HV des Skiclubs Sennwald: Acht junge Neumitglieder und Neuauflage der Kinderskitage.

Nicole Göldi nimmt ein Geschenk und Gratulationen entgegen. Bild: PD

Am vergangenen Samstag durfte Präsident Milo Göldi 37 Personen im Saal des Restaurants Schäfli in Sennwald zur ordentlichen 60. Hauptversammlung des Skiclubs Sennwald begrüssen. Erfreulicherweise befanden sich darunter acht junge Neumitglieder.

Milo Göldi, der im letzten Jahr anlässlich einer digitalen Abstimmung als Nachfolger von Peter Kindler zum neuen Präsidenten gewählt wurde, blickte in seinem Jahresbericht auf ein Vereinsjahr zurück, in welchem sich nach den einschneidenden Coronamassnahmen der Jahre 2020 und 2021 das Clubleben allmählich wieder normalisierte. So konnten einige traditionelle Clubanlässe wie Clubrennen, Skitag, Jassabend, Sommerfest, Fonduehock und Brunch durchgeführt werden.

Dabei konnte man teilweise beinahe an frühere Besucherzahlen anknüpfen. Das reduzierte Vereinsleben schlug sich glücklicherweise nicht allzu negativ auf die Finanzen des Clubs nieder, so dass Kassierin Evi Hagmann lediglich einen kleinen Verlust in der Jahresrechnung auszuweisen hatte.

Nicole Göldi sorgt für die sportlichen Höhepunkte

Für ein sportliches Highlight sorgte diesen Sommer Skiclubmitglied Nicole Göldi mit der Titelverteidigung ihres Weltmeistertitels in der Disziplin E-Bike. Zusätzlich zum Weltmeistertitel untermauerte sie mit weiteren Siegen in der Gesamtweltcupwertung und an den Schweizer Meisterschaften ihre Dominanz in der Disziplin E-Bike.

Aufgrund der zahlreichen Erfolge der abgelaufenen Saison erhielt sie vom Präsidenten ein Präsent überreicht und wurde nach einem Antrag aus der Versammlung zum Ehrenmitglied ernannt. Der Vorstand hält für das nächste Vereinsjahr an bewährten Anlässen fest, ist aber auch offen für Vorschläge seitens der Mitglieder und plant nach einer einjährigen Coronapause, die traditionellen und allseits beliebten Kinderskitage wieder durchzuführen. (pd)