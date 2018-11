Senioren in Buchs über Wirtschaftkriminalität informiert Martin Killias, Professor an der Uni St. Gallen, referierte beim Seniorenforum Werdenberg über Wirtschaftskriminalität und Korruption. Hanspeter Thurnherr

Martin Killias nahm sich nach dem Vortrag Zeit für ein Gespräch mit einer Zuhörerin. (Bild: Hanspeter Thurnherr)

«Wirtschaftskriminalität gibt es erst seit dem 19. Jahrhundert», begann Martin Killias seinen Vortrag in der Hochschule NTB. Dies sei in der Schweiz verbunden gewesen mit der Industrialisierung, dem Eisenbahnboom sowie mit den damals entstandenen transatlantischen Investitionsmöglichkeiten. Killias räumte mit dem Cliché auf, dass Wirtschaftkriminalität eine Sache von «denen da oben» sei.

Wirtschaftskriminalität werde auch von Leuten aus der Unterschicht begangen. Die Biografien von über 400 Delinquenten zeigten, dass sie oft ehemalige Einbrecher waren. Untersuchungen zeigten, dass Täter häufig als Kind hyperaktiv und risikofreudig waren. Die meisten Delinquenten hätten Straftaten «quer durch das Strafgesetzbuch» begangen und sich erst später auf Wirtschaftskriminalität konzentriert.

Kleine Schattenwirtschaft, tiefe Steuerbelastung

«Dies ist logisch, denn mit einem Ranzen steigt man nicht durch ein Oberlicht», verdeutlichte es Killias in seiner humorvollen, direkten Art. Die «fehlende Möglichkeit zur legitimen Bedürfnisbefriedigung» sei der Grund für die Korruption in vielen Ländern, sagte Martin Killias. Sie entstehe, weil Beamte dort schlecht verdienen. Deshalb sei eine funktionierende Verwaltung die Alternative zu korrupten Praktiken, wie das Beispiel Westeuropa zeige.

Die Bekämpfung über das Strafrecht sei deshalb heuchlerisch. Bürger und Beamte sähen sich so als Opfer. Dass die Schweiz gemäss einer Untersuchung die kleinste Schattenwirtschaft habe, habe mit der eher tiefen Steuerbelastung zu tun und weil das Verstecken von Einkommen schlecht möglich sei. Steuern hinterzögen vor allem Personen in prekären Jobs. Denn «Reiche vermeiden Steuern, Arme hinterziehen», so Killias. Deshalb fände er die Aufhebung der Unterscheidung zwischen Steuerhinterziehung und Betrug falsch.

Die Mafia ist kein Exportartikel

Der Rechtsprofessor streifte auch das Thema Mafia. Sie sei in der Folge des «Befreiungskrieges» von 1860/61 als autonome Instanz zur Regelung von Konflikten entstanden. «Mafia-Bosse streben nach Macht, nicht nach Luxus. Ganz im Gegensatz zur Mafia in den USA», stellt Killias fest. Letztere habe deshalb ab 1970 einen Niedergang erlebt. Die Mafia sei auch kein Exportartikel, weil anderswo das entsprechende Umfeld fehle.

Killias ging weiters auf die Themen Menschen- und Organhandel ein. Dabei stellte er den dramatischen Zahlen von NGO (Nicht-Regierungs-Organisationen) «eigene» Untersuchungen entgegen, die wesentlich tiefere Zahlen erbrachten. Es gebe bei uns kaum Opfer von Zwangsprostitution. Durch ein starkes Überangebot an Sexarbeiterinnen bestehe gar kein Bedarf nach Menschenhandel.

Dank medizinischem Fortschritt bei der Transplantationstechnik steige der Bedarf an Organen. Die heutigen ethischen Regeln würden aber das Angebot verknappen, weil Spender keinerlei Vorteile haben dürfen. «Diese ethischen Regeln gehen zu Lasten der Schwächsten, vor allem in der Dritten Welt», sagte Martin Killias. Er appellierte deshalb – und nicht nur in diesem Bereich, bei gut gemeinten Vorschlägen doch auch an negative Folgen zu denken.