Nicht alle Pflanzen haben gelitten Die Wetterextreme der vergangenen Wochen und Monate haben die Schwächen vieler Gärten und Rasen ans Licht gebracht: Fleckige Rasen, welke Pflanzenrabatten oder verfärbte Laubbäume müssten aber nicht sein. Jessica Nigg

Den Bäumen an der Bahnhofstrasse geht es dank einem guten Substrat trotz Hitzesommer bestens. (Bild: Jessica Nigg)

Der Sommer neigt sich langsam – wenn auch mit weiterhin sehr hohen Temperaturen – dem Ende zu. Fazit: Es waren sehr sonnige und trockene Wochen, die ihre Spuren nicht nur in der Landwirtschaft und im Wald, sondern auch in vielen Gärten hinterlassen haben. Fleckige Rasen – mehr braun als grün – rissige Böden und welke Hortensien; das kennen Hobbygärtner mittlerweile nur zu gut. Noch ist aber nicht alles verloren: Viele Pflanzen, die aktuell noch einen mitleiderregenden Eindruck machen, können gerettet werden oder erholen sich sogar ohne menschliches Zutun von den wetterbedingten Strapazen. In einigen Gärten ist jetzt aber der Zeitpunkt gekommen, Altes abzuschliessen und einen Neuanfang zu wagen – und vielleicht alles ein bisschen besser zu machen.

Manches kann «renoviert» werden

Hier wächst sicher wieder etwas Grünes...wahrscheinlich aber eher Unkraut als Gras. (Bild: PD)

Wie Christian Müller, Geschäftsinhaber der Müko Gartengestaltung AG in Buchs, auf Anfrage des «W&O» erklärt, gehen derzeit viele Anfragen beziehungsweise Hilferufe von Kunden mit lädierten Rasenflächen und Gärten ein. Das ganze Ausmass der Trockenheitsschäden könne er noch nicht einschätzen, so der Gartenprofi. Das zeige sich erst im Herbst und im Frühjahr. «Ist der Rasen leicht braun, kann er in vielen Fällen wieder hergestellt werden. Sieht er aber ganz schlimm aus, ist es manchmal besser, ihn komplett zu erneuern und die Flächen bei dieser Gelegenheit neu auszugleichen und die Bodenbeschaffenheit zu optimieren», rät Müller.

Für eine Renovation sei jetzt ein guter Zeitpunkt, weiss Müller: «Es ist nicht mehr ganz so heiss und trocken und am Morgen ist der Rasen feucht vom Tau.» Nun gelte es, den Rasen sehr tief zu mähen. Danach müsse das «Grün» stark vertikutiert und neu eingesät werden. «Nach einem Sommer wie diesem ist es empfehlenswert, dazu eine spezielle Regenerationsmischung zu verwenden», empfiehlt Müller. Für ein zufriedenstellendes Ergebnis müsse der so behandelte Rasen anschliessend gut bewässert werden.

Während einige Rasenflächen renoviert werden können, dürfte es gemäss Christian Müller auch viele «Totalausfälle» geben. «Braun bleibt der Rasen zwar nicht, wenn es wieder genug regnet. Irgendwas kommt immer – nur halt vielleicht nicht das, was man unter einem schönen Rasen versteht», präzisiert er augenzwinkernd.

Viele Schäden am Rasen, in den Blumenrabatten, Hecken, Sträuchern und Bäumen zeigen sich erst später im Herbst oder gar im kommenden Frühjahr. «Es kommt darauf an, wie viel Energie die Pflanzen noch haben, ob sie sich selbst regenerieren können.

Besonders deutlich sehe man den jeweiligen Zustand derzeit den Strassenbäumen an, erklärt Müller. Als positives Beispiel nennt er die Bäume in der Buchser Bahnhofstrasse, die in diesem Sommer erst ein einziges Mal bewässert worden seien. Dennoch gehe es ihnen bestens. Grund dafür sei eine seriöse Pflanzung und ein gutes Bodensubstrat. Eine korrekte Pflanzung sei fundamental wichtig, betont der Fachmann.

Boden auflockern und tüchtig wässern

Ganz allgemein gilt – jetzt, da die extreme Trockenheit vorbei zu sein scheint: Dort wo es geht, sollte der Boden aufgelockert werden, damit die Feuchtigkeit an die Wurzeln gelangen kann und dann müssen die Pflanzen richtig gut gewässert werden. «Aber richtig», mahnt Christian Müller. Man sollte Rasen, Sträucher und Bäume nicht täglich ein bisschen wässern, sondern lieber einmal pro Woche oder sogar nur alle zwei Wochen einmal, dann aber mit viel Wasser. So würden die Pflanzen nicht verwöhnt und verweichlicht, sondern eine tiefe Wurzelung gefördert.

Das Wichtigste für schöne Gärten und Rasenflächen ist es, die Standort- und Bodenansprüche der Pflanzen zu respektieren. Ein gut aufgebauter Boden kann nämlich Pflanzen durch schwierige Zeiten – wie zum Beispiel die Trockenheit dieses Sommers – bringen. So brauche es einen Oberboden mit gutem Humus und Poren, der Wasserspeichern kann, es aber nicht staut. Ein guter Unterboden darf eher schwer und lehmig und mit Steinen durchsetzt sein. Mit einem guten Boden können die Wurzeln in die Tiefe wachsen und dort an die benötigte Feuchtigkeit kommen.

Ein grosses Problem ist heutzutage die Verdichtung, wie Christian Müller erklärt: «Da Böden häufig mit Maschinen befahren werden, verdichtet sich das Erdreich und die Wurzeln können nicht mehr in die Tiefe wachsen. Gleichzeitig kann das Grundwasser nicht mehr aufsteigen.» Regnet es dann einmal richtig stark, können die Wassermassen nicht abfliessen und so an der Oberfläche grosse Schäden anrichten.

Abgesehen von einer guten Bodenbeschaffenheit ist ein korrekt gewählter Standort wichtig. So sieht man derzeit zum Beispiel viele Hortensien, die sich in einem bemitleidenswerten Zustand befinden. «Weil Hortensien vielen Gartenfreunden gut gefallen, werden sie rund ums Haus angesiedelt. Diese Pflanzen lieben aber den Halbschatten – und Hitzesommer in der prallen Sonne bekommen ihnen schlecht, wie man immer wieder sehen kann», weiss Müller.

Wer jetzt also angesichts dieses unbarmherzigen Sommers vor den Trümmern einer gescheiterten Hobbygärtnerkarriere steht: Kopf hoch und neu beginnen! Wer einen guten Boden schafft, den richtigen Standort für die Pflanzen wählt und dann nicht zu oft, aber intensiv genug wässert, bekommt von Mutter Natur bestimmt eine weitere Chance auf einen wunderbar lebendigen Garten geschenkt.