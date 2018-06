Nic Wohlwend zum neuen Obmann der Hirsch-Jäger gewählt Nic Wohlwend aus Azmoos übernimmt das Amt des Obmanns der Rothirsch-Hegegemeinschaft 1 von Berni Schwendener aus Sevelen. Dieser freut sich nun auf mehr Musse auf der Jagd. Katharina Rutz

Bruno Rötlisberger (rechts) verabschiedet Berni Schwendener mit lobenden Worten für seinen Einsatz. (Bild: Katharina Rutz)

«Mit Berni Schwendener tritt ein jagdpolitisches Urgestein zurück», sagte Bruno Rötlisberger anlässlich der Verabschiedung des langjährigen Vorstandsmitglied und Obmanns der Rothirsch-Hegegemeinschaft 1 (RHG1). Diese fand an der ordentlichen Delegiertenversammlung am Donnerstagabend im Schäfli in Gams statt. Zu seinem Nachfolger wählten die Delegierten den Architekten Nic Wohlwend aus Azmoos.

Berni Schwendener war seit der Gründung der Rothirsch-Hegegemeinschaft 1, in der sich die Jagdreviere mit Hirschvorkommen überregional zusammengeschlossen haben, aktiv mit dabei. Die Hegegemeinschaft besteht wiederum aus drei Regionen: Seeztal Nord, Toggenburg und Werdenberg/Rheintal. 1996 begann Berni Schwendener also als Aktuar, dann war er Delegierter. Ab 2011 nahm er als Obmann der Region Werdenberg/Rheintal Einsitz im Vorstand und zwei Jahre später wurde er Obmann der RHG 1.

Wohlwend wird einstimmig gewählt

Nic Wohlwend (Bild: kru)

Sein Nachfolger Nic Wohlwend ist in St.Gallen geboren und wohnt seit 25 Jahren in Azmoos. Dort züchtet er auf einem kleinen Bauernhof Pferde und Ziegen und ist Geschäftsleiter der BBK Architekten AG. Der 48-Jährige ist Vater von drei Kindern und jagt im Revier Wartau Gonzen. Er wurde von den Delegierten einstimmig gewählt. «Die Gemeinschaft ist mir ein zentrales Anliegen», sagte er anlässlich seiner Wahl. Auch wenn es Diskussionen gebe, so sei letztlich doch der Zusammenhalt innerhalb der Hegegemeinschaft das Wichtigste. Neu in den siebenköpfigen Vorstand wurden zudem Roni Kolb und Franz Dal Ponte gewählt.



Ausserdem war die Delegiertenversammlung der RHG 1 von der Absegnung neuer Statuten geprägt. Diese hat Berni Schwendener zusammen mit einer Kommission in langer Vorbereitung erarbeitet und sie wurden dann auch fast diskussionslos und mit nur einer Gegenstimme angenommen.