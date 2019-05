Neun Gaffer wurden bei Feuerwehr-Übung in Buchs angezeigt Am Mittwoch und Donnerstag hat im Raum Buchs der interkantonale Strassenrettungskurs der Stützpunktfeuerwehren stattgefunden. Dabei wurde auf der Autobahn A13 ein Unfallszenario geübt. Die Kantonspolizei St.Gallen hat dabei Gaffer-Kontrollen durchgeführt und insgesamt neun Verkehrsteilnehmende zur Anzeige gebracht.

Wer bei Unfällen nicht flüssig weiterfährt, riskiert eine Busse. (Bild: Kapo SG)

(pd) Am Mittwoch wurden durch die anwesende Polizeipatrouille während gerade einmal einer Stunde zwei Autofahrer und eine Autofahrerin beobachtet, wie sie während dem Vorbeifahren an der Übungsstelle mit ihren Mobiltelefonen Fotoaufnahmen erstellten, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilte.

Am Donnerstag wurden in der Zeit zwischen 10 Uhr und 13.30 Uhr fünf Männer und eine Frau angehalten. Auch sie haben während dem Vorbeifahren am Übungsplatz mit ihren Mobiltelefonen Fotos erstellt. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer wurde beim Telefonieren ohne Freisprecheinrichtung beobachtet. Er musste eine Ordnungsbusse bezahlen.

Die restlichen Verkehrsteilnehmenden wurden bei der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen zur Anzeige gebracht.