Verbindender und trennender Alpstein in einem Buch vereint

Geboren und aufgewachsen ist Walter Hehli in Sennwald. Er studierte in Basel und Utrecht (Niederlanden) Theologie und war von 1968 bis 2004 evangelisch-reformierter Pfarrer in den Toggenburger Gemeinden Brunnadern und Wattwil. Über seine Pensionierung hinaus wirkte er in der Ausbildung von Spitalseelsorgenden mit. Er lebt in Lichtensteig und hat im Toggenburger Verlag bereits zwei Titel veröffentlicht. (pd)