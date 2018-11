Neuer Leiter Bauverwaltung für die Stadt Beat Wildhaber hat das Amt des Leiter Bau von Jürg Ragettli übernommen. Zukunftsorientierte Projekte gehören zu seinen Schwerpunkten.

Beat Wildhaber hat sich bereits gut eingelebt. (Bild: Miriam Cadosch)

Beat Wildhaber ist seit kurzem der neue Leiter Bau und Infrastruktur der Stadt Buchs. Wildhaber wurde in Grabs geboren und ist in Igis aufgewachsen. Nach dem Bauingenieurstudium an der ETH Zürich arbeitete er einige Jahre in einem Ingenieurbüro und machte die Wirtschaftsweiterbildung CAS an der Universität Zürich. Danach war er sieben Jahre bei den Verkehrsbetrieben Zürich (VBZ) tätig, wo er zum Leiter Immobilienmanagement aufstieg. In dieser Führungsfunktion war Beat Wildhaber unter anderem zuständig für die Planung, Realisierung, den Betrieb und Unterhalt der Immobilien und Haltestellen. Vor dem Wohnsitzwechsel nach Maienfeld absolvierte Beat Wildhaber das berufsbegleitende Nachdiplomstudium EMBA – Digitale Trans- formation.

In seiner neuen Tätigkeit als Leiter Bau und Infrastruktur hat er sich bereits gut eingelebt. «Ich wurde sehr freundlich empfangen und konnte mich gut einleben. In meiner neuen Funktion gibt es viele Parallelen zu meiner Tätigkeit bei den VBZ», so der zweifache Familienvater.

Die ersten grossen Projekte warten bereits

Mit dem Umschwung in der Buchser Ortsplanung, der geplanten Unterführung Burgerau sowie der Überbauung «Chez Fritz» warten bereits die ersten grossen Projekte auf Beat Wildhaber. Diesen schaut er mit Freude entgegen, ist sich aber auch den Herausforderungen bewusst.

Die Schwerpunkte und Ziele in seiner Tätigkeit sind für Beat Wildhaber klar. «Ich möchte weiterhin ein kundenorientiertes Dienstleistungszentrum und eine zügige Baugesuchsbearbeitung bieten. Zudem soll die städtische Infrastruktur pflichtbewusst unterhalten und erneuert werden», erklärt er.

In den kommenden Jahren möchte er sich zudem für eine zukunftsorientierte und nachhaltige Orts- und Zentrumsplanung einsetzen und die Chancen der Digitalisierung für die Stadt nutzen. (mc)