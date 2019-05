Die Gugga Moosfürz starten mit neuem Präsidenten in die Fasnachts-Saison Kürzlich fand die Hauptversammlung der Gugga Moosfürz statt. Die Traktanden wurden von den zahlreich erschienenen Vereinsmitgliedern speditiv behandelt.

Viele zufriedene Gesichter: Die Gugga Moosfürz Azmoos freut sich über Zugänge und viele Aktivitäten in der kommenden Saison. (Bild: PD)

(pd) Den Jahresberichten des Präsidenten Marc Eggenberger und des Majors Yannick Rutz war zu entnehmen, dass die Gugga Moosfürz im vergangenen Vereinsjahr wieder sehr aktiv und engagiert gewesen waren. Der Bericht wurde mit einem kräftigen Applaus verdankt.

Jahresrechnung, Revisorenbericht und Budget erhielten diskussionslos die Zustimmung. Nach dieser Saison verlassen zwei Mitglieder den Verein und das Ehrenmitglied Mathias Hanselmann zieht sich aus dem aktiven Vereinsleben zurück. Dafür dürfen sich die Moosfürze über die Zugänge von Céderic Bärtsch, Alexander Bucher, Fabian Kruse, Sabrina Gabathuler, Sharon Riesen, Nadine Saxer und Corinne Trittibach freuen.

Vorstand wurde teilweise erneuert

Nach sechsjähriger Tätigkeit als Präsident der Gugga Moosfürz übergibt Marc Eggenberger sein Amt an den bisherigen Beisitzer Stefan Rickenbach. Mario Good gibt nach vierjähriger Vorstandstätigkeit sein Amt als Vizepräsident ab. Als sein Nachfolger wurde Luca Brauchli neu in den Vorstand gewählt. Als Ersatz für den Posten des Beisitzers konnte Phillipe Horisberger gewonnen werden. Alle Personen wurden einstimmig und unter grossem Applaus in den Vorstand gewählt.

Marc Eggenberger wurde nach insgesamt zehnjähriger Vorstandstätigkeit mit der höchsten Auszeichnung verdankt; er wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Der engere Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: Präsident Stefan Rickenbach, Vizepräsident Luca Brauchli, Aktuar Patrik Lutz, Kassierin Jeannine Bernold, Beisitzer Philippe Horisberger. Zum erweiterten Vorstand gehören Major Yannick Rutz und Tourenchef Dominik Gabathuler.

Die Gugga verkündet für die Saison 19/20 wieder viele vergnügliche Aktivitäten. Interessierte dürfen sich melden unter: vorstand@moosfuerz.ch.