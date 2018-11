Neue Wiga will Gewerbevereine ins Boot holen – ein schwieriges Unterfangen

Nach dem Verkauf der Namensrechte und des Ausführungsdatums der Wiga 2019 an die neue Firma (in Gründung) stellt sich die Frage, wie es finanziell um die Wigab AG steht. Diese hat bisher die Verantwortung für die Wiga getragen. Verwaltungsratspräsident Josef Müller-Tschirky, der mit ihr in den Verwaltungsrat eingetreten ist, sei bereits wieder zurückgetreten, bestätigt Verwaltungsrätin Christine Hug-Stauffacher auf Anfrage. Die Gastro-Fachfrau und Immobilienbetreuerin ist erst seit zwei Monaten als Verwaltungsrätin der Wigab AG eingetragen, was sie nun nur noch alleine ist.

Das Unternehmen hat nach Auskunft von Hug-Stauffacher einen Bilanz-Sanierungsplan in Auftrag gegeben. Erst wenn er vorliege, zeige sich, wie es finanziell steht. Sie findet die Lösung mit der neuen, von regionalen Gewerbevertretern getragene Firma eine gute Lösung – eine bessere sei nicht vorgelegen. Hug-Stauffacher ist froh, dass sie mit der Abgabe der Wiga-Rechte «den Druck bezüglich der Wiga 2019 nicht mehr tragen muss». (ts)