Neue «Weihnachtssterne» der Musikschule Werdenberg erstrahlen für die Region Die Musikschule Werdenberg spielte in Buchs ihr Weihnachtsprogramm mit über 110 jungen Musikern.

In verschiedenen Formationen überzeugten die Kinder der Musikschule Werdenberg. (Bilder: Christian Imhof)

Kurz nach 18 Uhr sorgten fanfarenartige Trompeten­klänge für Aufmerksamkeit beim ­Publikum in den ziemlich gut­gefüllten Rängen der evangelischen Kirche Buchs. Das Trompetenensemble MSW unter der Leitung von Kurt Rothenberger spielte ein Ständchen mit Ansage, welches vor allem durch die grandiose Akustik der Kirche glasklar und ziemlich wuchtig zur Geltung kam.

Die Kinder beherrschen die Instrumente schon ganz gut.

Welche Perle sie mit der Musikschule hier bespielen durften, war auch dem Leiter Dennis Mungo bewusst, der nach dem musikalischen Intro die Eltern, Geschwister und Verwandten herzlich willkommen hiess. Die Musikschule versuche, jährlich die Kirche zu wechseln, und in diesem Jahr sei eben die reformierte an der Reihe. Die Musikschule Werdenberg habe versucht, wieder ein abwechslungsreiches Programm für das Weihnachtskonzert auf die Beine zu stellen, sagte Mungo, verabschiedete sich von der Empore und machte Platz für den Kinderchor Sugus unter der Leitung von Rebekka Bonderer.

Ein vielfältiges Programm

Diese hauptsächlich weibliche Formation zeigte mit viel Kraft und einer spürbaren Freude, dass Musik zusammen einfach am meisten Spass macht. Ihre Weihnachtslieder machten Lust auf mehr und begeisterten Jung und Alt. Beim Konzert wurde neben den Darbietungen von vielen Weihnachtsklassikern auch aufgezeigt, wie vielfältig das Programm der Musikschule Werdenberg ist.

Denis Mungo, Leiter der Musikschule Werdenberg bei der Begrüssung.

Da können die Kinder und Jugendlichen praktisch jedes erdenkliche Instrument erlernen, was nicht nur Hoffnung für die lokale Pop- und Rockszene macht, sondern auch die Orchester in der Region aufhorchen lässt. Beim Abend voller musikalischer Sternstunden machte es nie den Eindruck, dass ein Kind zum Musizieren überredet wurde. Alle waren voller Begeisterung und mit viel Herzblut dabei, was für die Musikschule wohl das grösstmögliche Weihnachtsgeschenk darstellen muss.