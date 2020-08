Am Grabserberg müssen neue Nagelwände zur Hangsicherung erstellt werden Wegen der beiden Hangrutsche am im Gebiet Lehnbach werden umfangreiche Sanierungsmassnahmen in Angriff genommen.

Bild vom zweiten Hangrutsch, der sich am 13. August im Gebiet Lehnbach ereignet hat. Bild: PD

(pd) Am 9. Juli ereignete sich der erste Hangrutsch bei den Stützmauersanierungsarbeiten im Gebiet Lehnbach. Das Ingenieurbüro FKL & Partner AG hat daraufhin Überwachungsmessungen des Hangs veranlasst. Das Geologiebüro Andres Geotechnik AG hat dann Massnahmen vorgeschlagen, welche die politische Gemeinde umgehend beschlossen hat und ausführen liess.

Wie die Gemeinde mitteilt, war die Andres Geotechnik AG auch bei den Bauarbeiten am Bühelrangg das zuständige Geologiebüro dabei und kenne damit die Gegebenheiten am Grabserberg. Dasselbe gelte auch für das Ingenieurbüro FKL & Partner AG.

Der Hang ist nun stabil

Die Hangsicherungsarbeiten mittels Nagelwänden waren bis Freitag, 14. August, geplant. Kurz vor Abschluss dieser Arbeiten ereignete sich am 13. August ein zweiter Hangrutsch (der W&O berichtete). Es wurden seitens des Ingenieurbüros FKL & Partner AG sofort weitere Überwachungsmessungen veranlasst. Am Montag, 17. August, konnte an der Bausitzung vermeldet werden, dass der Hang stabil ist. In der Medienmitteilung der Gemeinde Grabs heisst es:

«Es kann festgehalten werden, dass zu keiner Zeit eine Gefahr für den zugelassenen Verkehr, für die Fussgänger und für die Bauarbeiter bestand.»

Die Bohrungen dauern bis spätestens 15. Oktober

Die folgenden Massnahmen wurden nun beschlossen:

• Zur Hangsicherung werden erneut Nagelwände erstellt. Diese Arbeiten benötigen Zeit für die Bohrung und die Überprüfung der Nägel. Aufgrund dessen, dass nicht bei jedem Wetter gebohrt werden kann, wurde genügend zeitliche Reserve eingeplant. Die Bohrarbeiten haben bereits wieder begonnen und dauern bis spätestens Donnerstag, 15. Oktober.

• Da die Bauarbeiten nun viel länger dauern als ursprünglich geplant war, wird für die Fussgänger unterhalb der Baustelle ein Holzschnitzelweg auf der Wiese erstellt. Damit wird auch die Schulwegsicherheit, welche der politischen Gemeinde sehr wichtig ist, weiter verbessert.

• Per sofort ist die Strasse für das Postauto und den Schulbus immer offen.

• Für den restlichen Verkehr ist die Strasse von Montag bis Freitag zwischen 7 und 17.30 Uhr gesperrt, damit die Bohrarbeiten so wenig wie möglich unterbrochen werden müssen.

• Mittels Lichtsignal wird die Strasse für den restlichen Verkehr von Montag bis Freitag zwischen 17.30 und 7 Uhr befahrbar gemacht. Zusätzlich ist die Strasse jeweils am Wochenende, also am Samstag und Sonntag den ganzen Tag offen.

• Infotafeln werden am Bühelrangg, Lehn und beim Schulhaus Berg aufgestellt.

• Um den Verkehr Grabs-Wildhaus und Wildhaus-Grabs zu reduzieren, werden auch Tafeln bei der Glocke wie auch beim Abzweiger Wildhauserstrasse angebracht. (pd)