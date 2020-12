Wartau Neue Ladestation in Weite ist in Betrieb Die Fernsehtechnik Weite AG stellt der Öffentlichkeit eine Tankstelle für Elektroautos vorerst kostenlos zur Verfügung.

Hans Eggenberger stellt derzeit die neue Ladestation beim Elektrotechnik-Geschäft kostenlos zur Verfügung. Bild: PD

(ts) Wer ein Elektrofahrzeug kauft, findet noch längst nicht in jedem Dorf eine Ladestation. Seit kurzem stellt die Fernsehtechnik Weite AG beim Euronics-Geschäft an der Hauptstrasse 30 in Weite den Lenkern solcher Fahrzeuge eine «Strom- Tankstelle» zur Verfügung.

Die Tankstelle ist momentan noch kostenlos

«Die Tankstelle ist öffentlich und momentan noch kostenlos», sagt Geschäftsführer Hans Eggenberger. Derzeit schenkt die Firma also den Benutzern von Elektro-Fahrzeugen die Ladung. Die Mitarbeitenden sind gerne bereit, in die Benutzung der Tankstelle einzuführen. «Die Zukunft fährt elektrisch» lautet das Motto von Hans Eggenberger. Die Fernsehtechnik AG will mit ihrer Ladestation einen Beitrag dazu leisten, mit der Versorgung vor Ort den Umstieg auf die Elektromobilität zu erleichtern.