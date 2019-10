Neue kantonale Spitalstrategie: In Grabs wird bis 2027 eine Erweiterung um 64 Betten notwendig

Das Spital Grabs bleibt in der neuen Spitalstrategie erwartungsgemäss als Mehrspartenspital mit Grundversorgung erhalten. Hier muss das stationäre Angebot bis im Jahr 2027 sogar ausgebaut werden, wenn die stationären Bereiche in Walenstadt und Altstätten geschlossen werden. Auch die Geburtshilfe wird in den nächsten Jahren in Walenstadt aufgehoben und nach Grabs «gezügelt».