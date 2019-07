Neue Heimleiterin führt Lebenswerk von Gabi und Christoph Weber weiter Nach 25 Jahren Heimleitung der Wohngruppen Sennwald sind Gabi und Christoph Weber am Freitag in Buchs in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet worden. Hansruedi Rohrer

Im Beisein von Vereinspräsident Thomas Ammann (rechts) übergibt das Heimleiterpaar Gabi und Christoph Weber der neuen Heimleiterin Alexandra Büchel den symbolischen Schlüssel. (Bild: Hansruedi Rohrer)

Ein Vierteljahrhundert lang haben Gabi und Christoph Weber in den Wohngruppen Sennwald unzählige Kinder und Jugendliche in schwierigen Situationen betreut und in eine selbstständige Zukunft begleitet. In Seclis Weinwelt in Buchs traf sich eine grosse Gästeschar zur Verabschiedung. Der neue Vereinspräsident Thomas Ammann hiess auch soziale Kooperationspartner und Beistände willkommen.

Der Anlass stehe ganz im Zeichen der Verabschiedung, der Würdigung und des Dankes für das Heimleiterehepaar, sagte er. Die Anwesenden hätten alle einen Bezug zum 25-jährigen Wirken und seien teilweise unterschiedliche Wegstrecken mit dem Gründerehepaar der Wohngruppen Sennwald gegangen.

Aus der zarten Pflanze wurde ein Juwel

«Aus der zarten Pflanze und der Vision mit den Wohngruppen, ein wirkungsvolles Angebot für gefährdete Jugendliche bereitzustellen, damit diese eine nachhaltige Zukunftsperspektive erhalten, ist eine starke Blüte, ja ein Juwel geworden», sagte Thomas Ammann. Vielen jungen Menschen hätten Gabi und Christoph Weber in all den Jahren sprichwörtlich gezeigt, dass das Leben nicht daraus besteht, gute Karten zu haben, sondern mit jenen, die man hat, gut zu spielen.

Verschiedene Rednerinnen und Redner wandten sich mit Gruss- und Dankworten an Gabi und Christoph Weber. Es waren dies Eveline Strübi, kantonales Amt für Soziales, Kinder- und Jugendeinrichtungen; Judith Kaufmann, Vertreterin der Jugendanwaltschaft Altstätten; Hermann Thoma, Vorstandsmitglied und Präsident des weiteren Vereins Wohnräume; Tina Müller vom Team der Wohngruppe, Dolores Waser Balmer, Schlupfhuus St. Gallen und Gründungspräsident Roland Moser, der fachlich sehr viel einbrachte und mit humorvollen Worten Rückschau hielt. «Ihr hattet ein grosses Herz, und ihr habt nicht so schnell aufgegeben», präzisierte er.

«Und ihr mochtet die Jugendlichen so, wie sie waren und nicht, wie sie sein sollten. Und so habt ihr ihnen den Rahmen für die Zukunft aufgezeigt.»

Der Nachmittag wurde vom jungen Joel Küng aus Altstätten mit dem Piano virtuos untermalt. Gabi Weber blickte auf das Vergangene – mit bescheidenem Anfang als Pflegefamilie – zurück. Gestartet sei man mit einer Mitarbeiterin, heute sei es ein grosses Team.

Mit vielen Ehemaligen heute noch Kontakt

Dann wurde die Durchgangswohngruppe als Verein gegründet. «Damit begann eine andere Dimension», verriet Gabi Weber, «viele Lebensgeschichten prägten die Kinder und auch das Leiterehepaar.»

Mit vielen Ehemaligen, die nun erwachsen sind und ihren Weg gefunden hätten, pflege man heute noch Kontakt. Aber auch die Institution sei nach 25 Jahren erwachsen geworden. Man sei aber vom Vereinsvorstand immer getragen und auch in mühsamen Zeiten begleitet worden.

Neue Heimleitung will an Bewährtem festhalten

Im Jahresbericht 2018 der Wohngruppen schreiben Gabi und Christoph Weber am Schluss voller Zuversicht: «Wir gehen weiter und werden in Zukunft alles ein wenig ruhiger nehmen. Und darauf freuen wir uns.»

Die neue Heimleitung hat Alexandra Büchel übernommen. Sie hat bereits am 1. Mai dieses Jahres die Stelle angetreten. Sie hatte vorher die Leitung der Schulsozialarbeit am Buchser Berufsbildungszentrum BZB inne. Sie wird das Lebenswerk von Gabi und Christoph Weber solide und mit engagiertem und offenem Geist weiterführen. So wird Alexandra Büchel an Altbewährtem festhalten, sich aber auch vor Neuem nicht verschliessen:

«Euer Lebenswerk wird weitergetragen und weitergehen, das verspreche ich Euch.»