Neue Besitzer der "Traube" in Buchs haben Pläne für ein Stadthotel

Die «Traube» wurde um 1835 an zentraler Lage im damaligen Ortskern von Buchs als Taverne eröffnet. Ab etwa 1847 war im Haus die Bierbrauerei «zur Traube» untergebracht. Die heutige Gaststätte geht auf Oberst Johann Rohrer (1834–1921) zurück. Mit der Auslagerung der Brauerei in einen nebenan erstellten Neubau liess Rohrer um 1884 das Kühlschiff zum Restaurant und das Sudhaus zum Speisesaal umgestalten. Die Brauerei existierte unter den Namen Rohrer und Zirfass & Co. bis 1981. Bis etwa 1904 tagte in der Traube das Bezirksgericht, wovon der gut erhaltene Gerichtssaal im Obergeschoss zeugt.

Der Speisesaal beeindruckt mit einer ebenso prächtigen wie kompletten Ausstattung in Formen des Historismus. Kunstvolle Täfer, Wandbilder und Dekorationsmalereien datieren von 1884. Trinksprüche, Puttenmotive sowie Landschaftsbilder zieren die Wände im Speisesaal. Das einzigartige Bildprogramm verweist auf das reine Wasser aus den Bergen als Grundlage aller Bierbraukunst. Die historische Ausstattung wird von zahlreichen Elementen wie den Deckenleuchten, Bleiverglasungen oder Gusseisensäulen vervollständigt.

Die Restaurierung des Speisesaals 1970 erfolgte unter Beteiligung der kantonalen Denkmalpflege, der politischen Gemeinde Buchs und der damaligen Wirtsfamilie. Die «Traube» wurde während eineinhalb Jahrhunderten in Händen der Familie Rohrer zu einem Fixpunkt im gesellschaftlichen Leben von Buchs.

Beim jüngsten Umbau 2007/2008 legte man grössten Wert auf die Erhaltung in Verbindung mit sanfter Neugestaltung. Prunkstück des historischen Gasthauses ist damals wie heute der Speisesaal. (Quelle: www.traube-buchs.ch)