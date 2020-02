Neue Babysitter für Grabs und Buchs ausgebildet Unter der professionellen Leitung von Martina Schmid konnten 16 Kursteilnehmer den Babysitterkurs SRK erfolgreich abschliessen.

Sie haben den Babysitterkurs erfolgreich absolviert. Bild: PD

(pd) Noch in den Sportferien fanden sich 16 Schülerinnen und Schüler in den schönen Räumlichkeiten des Familienzentrums Grabs wieder, um den zweitägigen Babysitterkurs SRK zu absolvieren. Unter der professionellen Leitung von Martina Schmid (Kursleiterin SRK) konnten alle Kursteilnehmenden den Babysitterkurs SRK erfolgreich abschliessen. Sie sind nun gewappnet, Säuglinge ab drei Monaten, Kleinkinder und Schüler für einige Stunden zu betreuen. Dies schafft für die Eltern Entlastung, sie können währenddessen Termine wahrnehmen oder einfach Zeit für sich schaffen.

Allerlei Bedürfnisse und Ideen abgehandelt

Zu den vermittelten Inhalten gehörten: Brei- und Schoppenzubereitung, Einschlafrituale, Ideen für Spiel und Spass, aber auch Gefahren und Entwicklungsschritte. Die Bedürfnisse der Kinder in den verschiedenen Alterskategorien wurden erklärt. Richtiges Aufnehmen und Halten der Säuglinge, wickeln, Kleider aus- und wieder anziehen sind auch kein Problem.

Am Samstagnachmittag durften die Babysitterinnen und Babysitter für eine Stunde Kinder zwischen einem und fünf Jahren hüten. Vier Familien, die auf der Suche nach einem Babysitter sind, haben vor Kursende ihre Kinder ins Familienzentrum gebracht. So konnten sich die Eltern, Kinder und zukünftige Babysitter kennen lernen. Die jungen Babysitterinnen Babysitter warten nun darauf, an Familien vermittelt zu werden.