Neubau Nach Rechtsstreit: St.Galler Regierung beantragt zweiten Nachtragskredit von rund 7,5 Millionen für Kantonsschule Sargans Nach beendetem Rechtsstreit hat der Kanton die Planung des Neubaus der Kantonsschule Sargans wieder aufgenommen. Es kommt jedoch zu Mehrkosten: Die Regierung beantragt deshalb einen Nachtragskredit von 7,5 Millionen Franken für das Vorhaben.

2026 soll der Schulbetrieb starten. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

2014 genehmigte die Stimmbevölkerung einen Kredit von 49,9 Millionen Franken für den Neubau der Kantonsschule Sargans. Fünf Jahre lang war das Bauvorhaben jedoch wegen eines Rechtsstreits blockiert. Im Oktober 2021 konnte der Kanton die Planung wieder aufnehmen. Wie der Kanton nun in einem Communiqué mitteilt, habe der Unterbruch erhebliche Mehrkosten verursacht. Nicht budgetiert seien beispielsweise neue Normen und neue Auflagen vor allem in den Bereichen Schadstoffentsorgung und bei den Heizungs-, Sanitär- und Elektroanlagen. Auch für die Baustellensicherheit fallen höhere Kosten an.

Zudem hätten sich die Bedürfnisse der Kantonsschule Sargans verändert. Neue Elektro- und IT-Technologie sowie neue Lern- und Lehrformen fordern mehr Flexibilität bei den Raumstrukturen. Um den Anforderungen und Bedürfnissen gerecht zu werden, beantragt die Regierung einen Nachtragskredit von 7,5 Millionen Franken.

Bereits der zweite Nachtragskredit

Mit den eingeplanten Reserven könne die Regierung den benötigten Betrag nicht decken. Das Geschäft werde dem Kantonsrat nun zur Kommissionsbestellung übermittelt. Voraussichtlich berät der Kantonsrat in der Sommersession darüber und beschliesst endgültig.

Der beantragte Nachtragskredit ist der zweite für das Bauvorhaben. Im Juni 2020 beschloss der Kantonsrat einen Nachtragskredit von 2,9 Millionen Franken für den Ersatzneubau des Schulraumprovisoriums. Beide Nachtragskredite seien durch die zeitliche Verzögerung nötig geworden.

Ehemaliger Lehrer blockierte Projekt

Das Bauvorhaben war jahrelang blockiert. Die Planungsarbeiten waren 2016 gestoppt worden. 17 Einsprachen waren bei der Gemeinde Sargans gegen das Baugesuch eingegangen. Im Januar 2018 wies die Gemeinde die verbliebenen zehn Einsprachen ab und erteilte die Baubewilligung für die Sanierung der Kantonsschule und den Bau einer Wärmezentrale.

Doch ein Anwohner hat beim Kanton Rekurs eingelegt, ohne Erfolg. Ebenfalls erfolglos blieb eine Beschwerde beim Verwaltungsgericht. Daraufhin zog der letzte Einsprecher ans Bundesgericht, welches den Rekurs ablehnte. Brisant: Beim Anwohner handelt es sich um einen pensionierten Lehrer, dessen Grundstück direkt ans Schulgelände grenzt und der jahrzehntelang an der Kantonsschule Sargans unterrichtet hatte.

Die erneuerte Kantonsschule soll 2026 bezugsbereit sein. (nat/bro)