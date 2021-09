Rhein Machbarkeitsstudie zeigt: Rheinaufweitung auf dem Abschnitt Schaan-Buchs-Eschen ist möglich Die ökologische Aufwertung der Rheinabschnitte Schaan-Buchs-Eschen und Vaduz-Sevelen schreitet voran. Bis Mitte 2023 soll für erstgenannten Abschnitt ein Vorprojekt ausgearbeitet sein, danach folgt der politische Prozess und der gesellschaftliche Diskurs



Rheinabschnitt St.Gallen-Liechtenstein wird saniert und ökologisch aufgewertet Bild: PD

Der gemeinsame Rheinabschnitt des Kantons St. Gallen und Liechtensteins soll bekanntlich gewässerökologisch aufgewertet werden. Eine Machbarkeitsstudie zeigt, dass eine Flussaufweitung auf dem Abschnitt Schaan-Buchs-Eschen realisiert werden kann. Das geht aus einer Medienmitteilung hervor. Der Startschuss für die Ausarbeitung des Projektes fiel im Juni an einer Sitzung der Projektleitung mit den Rheingemeinden und Grundeigentümern.

Veränderung des Grundwasserverhältnisses

Wie Emanuel Banzer, langjährig involvierter Leiter des Liechtensteiner Amtes für Bevölkerungsschutz, auf Anfrage des W&O sagt, wurden entscheidende Parameter aus übergeordneter Sicht untersucht, etwa die Veränderung des Grundwasserverhältnisses.

«Rein aus technischer Sicht lässt sich nun sagen, dass eine Aufweitung im Bereich Schaan-Buchs-Eschen möglich» ist.

Politischer Prozess und gesellschaftlicher Diskurs

In einem Vorprojekt werden die verschiedenen Details der Aufweitung auf beiden Seiten des Rheins vertieft abgeklärt und festgelegt. Man stellt sich Fragen nach der Gestaltung beider Dämme, des Flussraums und der Infrastruktur (Radwege etc). Bis Mitte 2023 soll die Projektarbeit beendet sein, lautet das Ziel. Anschliessend soll das Vorprojekt den involvierten Behörden und Gremien vorgestellt werden. Dann startet der politische Entscheidungsprozess und die Verantwortlichen stellen sich dem gesellschaftspolitischen Diskurs.





Gleiches Vorgehen auf dem Abschnitt Vaduz-Sevelen

Ebenfalls untersucht wird zurzeit die Machbarkeit einer Flussaufweitung auf dem Rheinabschnitt Vaduz-Sevelen. Dazu Emanuel Banzer:

«Wir werden alle Eckwerte prüfen und entscheiden, ob auch hier die Aufweitung aus technischer Sicht machbar ist. Wenn ja, orientiert sich das weitere Prozedere am Vorgehen auf dem Abschnitt Schaan-Buchs-Eschen.»

Zielsetzung und Inhalt der Machbarkeitsstudie wurden Anfang Juli mit den involvierten Gemeinden sowie der Bürgergenossenschaft Vaduz und dem Ortsverwaltungsrat Sevelen gemeinsam festgelegt. Die Projekte werden grenzüberschreitend koordiniert. «Die angestrebten ökologischen Verbesserungen am Rhein haben für die Mitglieder des Lenkungsausschusses einen hohen Stellenwert. Parallel wird daher an den in der Strategie empfohlenen Aufweitungsprojekten weitergearbeitet», heisst es in der Medienmitteilung.

Zuständige Regierungsmitglieder trafen sich

Letzten Freitag hat sich der Lenkungsausschuss zur Strategie für den gemeinsamen Rheinabschnitt des Kantons St. Gallen und des Fürstentums Liechtenstein getroffen. Die zuständigen Regierungsmitglieder, die St.Galler Regierungsrätin Susanne Hartmann und die Liechtensteiner Regierungschef-Stellvertreterin Sabine Monauni befassten sich mit den bevorstehenden Sanierungsprojekten.