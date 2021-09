Natur Projekt ist auf Kurs: Im Winter sollen weitere Waldränder aufgewertet werden Die aktuelle Etappe des Waldrandprojekts Wartau hat schon über zehn Kilometer Waldrand aufgelichtet. Das Projekt ist auf Kurs.

Direkt neben einer artenreichen Trockenwiese ist die Auflichtung besonders wertvoll. Anfangs ist der Waldrand noch kahl, mit der Zeit wird sich eine Strauchschicht bilden. Ököbüro Hugentobler AG

Noch bis im nächsten Frühling können weitere Wartauer Waldeigentümer beim Projekt mitmachen. Die Holzereiarbeiten werden von der politischen Gemeinde mit einem Projektbeitrag unterstützt. Das geht aus einer Medienmitteilung der Verantwortlichen hervor.

Ein wertvoller Waldrand ist etwa 15 Meter breit, hat einen stufigen Aufbau aus Sträuchern und Bäumen und enthält Asthaufen oder andere Kleinstrukturen. Er bildet so einen vielfältigen Lebensraum für viele Tiere und Pflanzen. Und er reduziert den Schattenwurf auf das angrenzende Landwirtschaftsland. Mit diesen Eigenschaften lässt sich ein aufgewerteter Waldrand in der Gemeinde Wartau charakterisieren.

Ein wichtiger Beitrag an defizitäre Arbeiten

Für eine Aufwertung sind Holzereiarbeiten nötig, die durch den Revierförster gezeichnet werden. Da sich die Räumungsarbeiten aufwendig gestalten, fallen solche Auflichtungen in aller Regel defizitär aus. Das Wartauer Waldrandprojekt gewährt deshalb den mitmachenden Waldbesitzern einen Projektbeitrag. Dabei können die Waldbesitzer die Arbeiten selber ausführen oder jemand damit beauftragen, heisst es in der Medienmitteilung weiter.

Dank dem Projektbeitrag sinken die Restkosten der Waldbesitzer und beschränken sich zum Beispiel auf die Wiesenräumung, die oft selber geleistet wird.

Die letzte Gelegenheit in der laufenden Etappe

Die Gemeinde Wartau will mittelfristig einen Bestand in der Länge von insgesamt 25 Kilometern wertvollem Waldrand erreichen. Zusammen mit der vorherigen Etappe sind momentan rund 20 Kilometer realisiert. Die laufende Etappe dauert noch bis im Frühling des nächsten Jahres, und die letzten Auflichtungen sind in Vorbereitung. Für weitere Strecken bestehen noch Kapazitäten. Interessierte Privatwaldbesitzer können sich bei den Revierförstern Renate Friedl und Ernst Vetsch melden. Die Ortsgemeinde Wartau als öffentlicher Waldbesitzer macht ebenfalls beim Projekt mit.

Eine schriftliche Vereinbarung regelt die Holzerei und weitere Massnahmen, etwa das Stehenlassen von wertvollen Eichen, die Anlage von Asthaufen, die Förderung von Totholz oder das Freistellen von Trockenmauern. Solche Kleinstrukturen bereichern den Übergangslebensraum zwischen Wald und Offenland.

Finanzielle Mittel von verschiedenen Seiten

Die Trägerschaft des Projekts liegt bei der Politischen Gemeinde Wartau. Die finanziellen Mittel stammen von der Gemeinde und Ortsgemeinde Wartau sowie aus Beiträgen der Dr.-Bertold-Suhner-Stiftung, des Fonds Landschaft Schweiz und der Waldregion 2 Werdenberg-Rheintal, wird in der Medienmitteilung abschliessend betont. (pd)