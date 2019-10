Nationale Feuertaufe: Lia Good nimmt erstmals an Agility-Schweizer-Meisterschaften teil Die 13-jährige Lia Good von Team Training Sennwald nimmt erstmals an Schweizer Meisterschaften in der Sportart Agility teil.

Erstmals an nationalen Titelkämpfen dabei: Lia Good mit Sheltie Lilo. (Bild: PD)

(pd) Ob Mischling oder Rassehunde, ob Large, Medium oder Small der Klasse 3 – sie alle werden dieses Wochenende in Kaiseraugst (Aargau) um den Schweizer-Meister-Titel kämpfen. In der Agilityhalle werden 300 Teilnehmer am Start sein.

Gleich zwei Jahre in Folge vermochte die Hundeschule Team Training Sennwald einen Titelgewinn zu realisieren. Letztes Jahr Sandra Loosli mit Lane und 2017 war es Barbara Kaiser mit Capri.

«Der Finaleinzug wäre schon sehr gigantisch»

Loosli und Lane (Large) sind bereits für die Final-Läufe am Sonntag qualifiziert. Sie wird versuchen an ihrem Erfolg vom letzten Jahr anzuknüpfen. Zum ersten Mal an der Schweizer Meisterschaft am Start ist die 13-jährige Lia Good mit Lilo (Small). «Am Freitag werden meine Mama und ich mit dem Wohnmobil nach Kaiseraugst fahren. Ich freue mich riesig, dass ich die Möglichkeit habe, dieses Jahr an einem weiteren grossen Anlass zu Laufen. Ich war bereits im Juli an der Jugend European Open in Kreuzlingen am Start. Der Finaleinzug wäre schon sehr gigantisch für mich», fiebert Good ihrer Feuertaufe entgegen.

Die weiteren Sennwalder Teilnehmer: Barbara Kaiser mit Capri, Tanja Heeb mit Milo (Small), Andrea Good mit Aeon, Anita Bischof mit Kuba, Franziska Heuberger mit Honami, Julia Berner mit Blacky, Michael Aebi mit Hicks, Peter Vickus mit Gas, Stefan Mattle mit Boon und Tanja Fähndrich mit Phoenix (alle Large). Auf der Large-Warteliste befindet sich Dominik Oeler mit Chili.