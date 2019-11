Nahwärmeverbund Ost und Forstbetrieb Gams stiessen auf Interesse Am Infoanlass von Holzenergie Schweiz und Holzenergie Werdenberg-Rheintal war zu erfahren, dass der Wärmeverbund der Ortsgemeinde Gams wirtschaftlich ist.

Karl Lenherr (Mitte), Präsident der Ortsgemeinde Gams, gibt den interessierten Teilnehmern Auskunft über den Wärmeverbund. (Bild: PD)

(pd) Die Veranstaltung «Wärme vom Wald bis in die Wohnung. Holzwärmeverbünde von Waldeigentümern» von vergangener Woche bei der Ortsgemeinde Gams übertraf mit über 60 Teilnehmenden alle Erwartungen.

Viele Ortsgemeinden, Korporationen und Forstbetriebe informierten sich am, von Holzenergie Schweiz gemeinsam mit Holzenergie Werdenberg-Rheintal organisierten, Anlass über den Forstbetrieb und den Holzwärmeverbund (Nahwärmeverbund Hof) der Ortsgemeinde Gams.

Martin Lieberherr führte durch den Forstbetrieb

Karl Lenherr, Präsident der Ortsgemeinde Gams, zeigte mit der Alpwirtschaft, Forstwirtschaft, dem Nahwärmeverbund Hof, den Liegenschaften und der Verwaltung die verschiedenen Strukturen der Ortsgemeinde im Detail auf und erklärte, wie der Nahwärmeverbund Hof optimal in die Geschäftstätigkeit der Ortsgemeinde passt.

Martin Lieberherr, Revierförster der Ortsgemeinde, führte die Zuhörerinnen und Zuhörer sehr anschaulich mit spannenden Fotos durch den Forstbetrieb. Der Grossteil der Wälder der Ortsgemeinde ist Schutzwald. Nebst der Holzproduktion und Waldpflege ist der Forstbetrieb auch häufig im Unterhalt des Strassen- und Entwässerungsnetzes tätig. Eine Spezialität des Betriebes ist die Produktion von Pfählen mit der eigenen Rundstabfräse Bezner.

Wärmeverbund war anfangs ein mutiger Entscheid

Anschliessend übernahm wieder Karl Lenherr und stellte den Nahwärmeverbund Hof genauer vor. Er lobte das Engagement und den Durchhaltewillen von Josef Schöb, Ortspräsident von 1981 bis 2000, und Othmar Lenherr, Revierförster von 1986 bis 2012, als treibende Kräfte des Holzwärmeverbundes.

Er konnte bereits 1996 gebaut werden. Dies zu einer Zeit, als erneuerbare Energien noch einen schwierigen Stand hatten, Holzwärmeverbunde noch nicht so etabliert waren und der Heizölpreis mit 30 bis 40 Franken pro 100 Liter weniger als halb so viel kostete wie heute.

Wertschöpfung aus Holzverkauf bleibt in der Gemeinde

Für die Ortsgemeinde Gams ermöglicht der Wärmeverbund eine kontinuierliche und gewinnbringende Nutzung von ungefähr 3000 Schüttraummetern Hackschnitzel pro Jahr. Die Wirtschaftlichkeit des Verbundes ist gegeben, betonte Lenherr. So konnte jährlich stets ein Gewinn erwirtschaftet werden, auch in Jahren mit sehr warmer Witterung.

Da auch der Grossteil des Nutzholzes an eine Sägerei in der Gemeinde geliefert werden kann, bleibt fast die gesamte Wertschöpfung aus dem Holzverkauf in der Gemeinde.

Energieholzvermarktung verstärkt ausbauen

Heinz Engler, Geschäftsführer der Holzmarkt Ostschweiz AG, konnte in der abschliessenden Präsentation seine Firma vorstellen, welche den St. Galler und Liechtensteiner Waldeigentümern gehört, für sie die Holzvermarktung übernimmt und Sägereien mit Rundholz versorgt. Holzmarkt Ostschweiz AG vermarktet zurzeit fast 80 Prozent Rundholz und möchte in Zukunft die Energieholzvermarktung verstärkt ausbauen.

An der anschliessenden Begehung der Heizzentrale des Nahwärmeverbundes Hof konnten interessierte Personen einen Einblick in die Technik der Schnitzelheizung und der Siloaustragung gewinnen. Die Gelegenheit zur Besichtigung wurde rege genutzt. Die Diskussionen, welche bereits in der Heizzentrale intensiv begannen, konnten beim anschliessenden Apéro im Restaurant Schäfli weitergeführt werden.