Nachwuchskämpfer vom RC Oberriet-Grabs starten erfolgreich zur Meisterschaft In der ersten Runde der Ostschweizer Jugendmannschaftsmeisterschaft standen zwei Teams des RC Oberriet-Grabs im Einsatz. In der 1. Stärkeklasse bodigte man alle Gegner, auch Titelverteidiger Kriessern.

Gewohntes Bild in Tuggen: Am Ende wird der RCOG-Ringer, hier Vitus Kobelt, zum Sieger erklärt. (Bild: PD)

Am Wochenende stand für den RCOG-Nachwuchs die erste von mehreren Runden der Ostschweizer Jugendmannschaftsmeisterschaft an. Dabei stellte der rheintal-werdenbergische Verein in der 1. und 2. Stärkeklasse je ein Team.

Die erste Mannschaft gastierte dabei in Tuggen, wobei drei Begegnungen auf dem Programm standen. Team zwei reiste nach Uzwil.

Zwei Kantersiege und 34:27 gegen Kriessern

Im ersten Kampf gegen Gastgeber Tuggen zeigten die jungen Wilden des RCOG, dass man im Kampf um den Titel auch in diesem Jahr mit ihnen zu rechnen hat. Dank mehrerer Siege auf die Schultern oder durch technischen Überlegenheit fiel der Auftaktsieg zur Jugendmannschaftsmeisterschaft mit 47:13 deutlich aus. Auch gegen die Schwyzer Vertreter aus Brunnen konnte mit 46:16 ein Kantersieg errungen werden. Nun stand bereits das heiss ersehnte Duell gegen Titelverteidiger Kriessern an. Zwei topmotivierte Nachwuchsmannschaften schenkten sich dabei keine Punkte, wodurch sich beide Mannschaften bis zum Ende auf Augenhöhe standen. Zur Freude der mitgereisten Betreuer, Beat Motzer, Silvan und Dominik Steiger, zeigten die zukünftigen Aktiven des RCOG etwas mehr Biss und gewannen wichtige zwei Mannschaftspunkte mit einem Sieg von 34:27.

Platz drei in der Mannschaftswertung

Zusätzlich zu den 13 Nachwuchsringern der ersten Mannschaft reisten 21 weitere nach Uzwil zur ersten Runde der 2. Stärkeklasse. Diese wird nicht wie aus der 1. Stärkeklasse gewohnt in Teambegegnungen ausgetragen, sondern als Einzelturnier, wobei am Ende des Tages eine Mannschaftswertung aus den aufsummierten Punkten der einzelnen Resultate erstellt wird. Insgesamt waren dabei sieben Mannschaften vor Ort. Nach zahlreichen Kämpfen stand schliesslich das Ergebnis fest, der RC Oberriet-Grabs wurde hinter Weinfelden und Einsiedeln Dritter. Auch hier waren die mitgereisten Betreuer, Michael Goldener, Renato Rüegg, Jürg Lippuner und Urs Gasenzer, zufrieden mit den gezeigten Leistungen. (mz)