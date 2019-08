Nachhaltiges Kabarett mit Tiefsinn in der Alten Mühle in Gams. Der Soloauftritt von Judith Bach alias «Claire Alleene» in der Alten Mühle überraschte. Heidy Beyeler

Das Tagebuch hat Judith Bach alias Claire Alleene von ihrer Oma Fritz geschenkt erhalten, um Erinnerungen an die Vergangenheit zu erhalten.Bild: Heidy Beyeler

Gams Am Sommeranlass vom Freitagabend gab es in der Alten Mühle, wie jedes Jahr, ein Dankeschön für die finanzielle und ideelle Unterstützung der Patronatsmitglieder in Form einer künstlerischen Darbietung. Dieses Jahr stand Judith Bach mit einem unvergesslichen Soloauftritt auf dem Programm. Tenor der Gäste nach der Darbietung: «Das war der Hammer, Superanlass, davon könnte ich noch mehr vertragen.»

Präsident Werner Schöb war in bester Laune, als er – ausnahmsweise bei schönem Wetter – eine erfreulich grosse Anzahl Gäste begrüssen durfte und stellte gleich die quirlige «Kleene mit de kurze Beene» aus Berlin vor. Ihre Ausbildung genoss sie an der Dimitrischule und schloss diese 2006 mit dem Diplom ab. «Sie schnabuliert, sie singt und tanzt und fragt nach Sinn und Unsinn des Lebens, und das aus lauter Lebenslust», so die Worte von Schöb.

Zwischen Erzählungen spielte Claire am Klavier

Was die Berliner Künstlerin danach mit ihrem Programm «Sturmfrei für Claire» auf der Bühne bot, war sensationell. Mit den Worten «Ick hab ganz schön Muffensausen, sag ick dir. Ick bin die Kleene aus Berlin, hallo», begrüsste sie das Publikum und wünschte allen viel Glück. Und dann ging es los, ohne Pause bis zum Programmende. Während dieser Zeit schaffte sie es immer wieder, den direkten Kontakt zu den Gästen aufrechtzuerhalten. Claire ist einfach zum Gernhaben. Sie ist hochherzig und palavert frei von der Leber weg, unkompliziert.

Sie erzählt Geschichten die sie mit ihrer Grossmutter, ihrer besten Freundin, erlebt hatte. So muss es wohl gewesen sein, denn alles klang authentisch. Übrigens: Ihre Oma hiess eigentlich Frederike, das war Claire allerdings zu lang und so nennt sie sie Oma Fritz. Zwischen ihren Erzählungen spielte sie zur Abwechslung am Klavier eigene Kompositionen und sang eigene Texte dazu. Dabei fragte sie sich oder das Publikum «Wohin geht die Musik, wenn man sie gehört hat?» Eine Frage, die bisher wohl keiner wirklich beantworten konnte. Über ihre Zeit als Teenie sagt sie «ich war zu nichts zu gebrauchen, aber zu allem fähig». Mit Fragen wie: «Wie wählt man, was man wählt?», verführte sie die Anwesenden, eine Schlaufe des philosophischen Weges zu beschreiten, um über die Dinge und Fragen nachzudenken, die Claire so locker vom Hocker dem Publikum präsentierte.

Hommage an die liebe Grossmutter

Dass alles, was sie auf der Bühne vor Publikum sagte und tat, klang derart autobiografisch, sodass man nicht umhinkam anzunehmen, dass sie ihre eigene erlebte Geschichte mit Oma Fritz skizzierte. Es hört sich an wie eine Hommage an ihre liebe Grossmutter. Dazu kann kurzum gesagt sein: Am Ende der Vorstellung waren die Gäste des Sommeranlasses in der Alten Mühle Gams hin und weg. Nach diesem Abend mit Judith Bach alias Claire Alleene herrschte eine ausgesprochene Begeisterung, nach dem Motto «man möchte noch etwas mehr davon».