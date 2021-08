Die Waldregion 2 Werdenberg-Rheintal, in der das 20. Schutzwaldprojekt von Helvetia realisiert wird, erstreckt sich von Wartau bis nach Thal. Sie ist geprägt durch den scharfen Übergang der Rheinebene in die Bergflanken des Alpsteins und des Werdenbergs. 60 Prozent des Waldes ist als Schutzwald ausgeschieden. Die 10000 Jungbäume, die hier angepflanzt werden, verteilen sich auf zwölf Standorte in Forstrevieren in den Gemeinden Wartau, Sevelen, Buchs, Grabs, Gams, Sennwald, Altstätten, Oberegg (AI), und Berneck. (she)