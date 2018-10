Band ist nach vier Jahren am Ziel Die Band Next Dimension präsentiert am 13. Oktober ihre neue CD in der L.A. Bar in Buchs. Der Sound bewegt sich zwischen Progressive Rock, Heavy Metal und Hardcore. Armando Bianco

CD wird in Buchs getauft: Die regional verankerte Band Next Dimension. (Bild: PD)

Next Dimension wurde im Jahr 2014 gegründet und hat sich ausgiebig Zeit gelassen, um ein erstes Werk einzuspielen. Das mag auch daran gelegen haben, dass es den einen oder anderen Wechsel in der Band gegeben hat. Mittlerweile steht man auf einem soliden Fundament. Next Dimension besteht aus Simon Hauser, Grabs, Fernando Kijel, Sevelen, Steffen Krause, Sargans, Connor Rothmund, Heiligkreuz, Felix Jäggi, Vaduz und Nina Wilhelm, Balzers. Als Kopf der Band darf man Steffen Krause bezeichnen, der von seinem Wegzug nach Sargans lange in Buchs gewohnt hat.

Der qualitativ sauber eingespielte Sound variiert mit einer Mischung aus Progressive Rock, Elementen von Heavy Metal, hie und da kraftvollen Sequenzen, die in Richtung des klassischen Hardcore gehen. Die verschiedenen Songs sind fesselnd und verlangen Aufmerksamkeit.

Musikalische Erweiterung im Proberaum in Sevelen

Die Geschichte von Next Dimension begann bereits im Jahr 2011, als Steffen Krausse als Singer-Songwriter ein Akustik-Project unter dem Namen Flowermouth startete. Er performte zahlreiche Shows alleine oder mit der Unterstützung von Armando Becci an seinem Instrument Cajon. Weitere Musiker kamen und gingen, bis sich eine Formation herauskristallisierte.

Mit der Zeit wurde der Wunsch grösser, die akustische Gitarre durch eine elektrische zu ersetzen, da man eine neue Dimension mit grösserem Klangspektrum beschreiten wollte. Man entschied sich eine neue musikalische Richtung einzuschlagen, der neue Bandname war sozusagen Programm. Die Formation fand einen Proberaum in Sevelen, Steffen Krause schrieb neues Material und reinterpretierte alte Songs. Im Frühling 2016 gab es dann einen vorläufigen Höhepunkt, die Band nahm ihren ersten Song mit dem Titel «Upward the Rock». 2017 gab es in der Band dann einen weiteren grossen Umbruch, der in der heute aktuellen Konstellation mit sechs Musikerinnen und Musikern endete.

Die CD-Taufe findet am 13. Oktober in d er L.A. Bar in Buchs statt, also Support von Next Dimension tritt die Band New Dawn Fading (Alternative/Indie/Stoner-Rock) aus Balzers auf.