Nach Unfall bei Grabs-Werdenberg: Es war richtig, die Polizei zu rufen

Am helllichten Tag verursachte ein 22-jähriger Lenker am Montagvormittag auf der St.Gallerstrasse beim Dorf Werdenberg (Grabs) eine Streifkollision auf der Gegenfahrbahn. Der Sachschaden ist beträchtlich. Die unschuldig beteiligte Lenkerin hegte beim Ausfüllen des Unfallprotokolls Zweifel am Fahrzustand des Unfallverursachers. Sie bot die Kantonspolizei auf. Diese stellte fest, dass der 22-Jährige unter Drogeneinfluss stand.