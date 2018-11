Nach Subventions-«Bschiss» Rückzahlung an die Gemeinden Insgesamt 6,2 Millionen Franken erstattet Postauto Schweiz dem Kanton St. Gallen und den St. Galler Gemeinden. 154293 Franken fliessen in die W&O-Region. Thomas Schwizer

Alle Gemeinden in der W&O-Region (hier Wildhaus) erhalten eine Rückerstattung von Postauto Schweiz. (Bild: Heini Schwendener)

188 Millionen Franken hat die Postauto Schweiz AG zwischen 2007 und 2018 unrechtmässig von der öffentlichen Hand bezogen. Nun ist bekannt, welche Summe an erschwindelten Subventionen an die jeweiligen Beitragszahler zurückfliessen. 6,2 Millionen gehen an den Kanton St. Gallen.

Zwischen 40000 und 12000 Franken

Knapp 2,8 Millionen davon erhalten die Gemeinden – gemäss dem Beteiligungsschlüssel für die Leistungen des öffentlichen Verkehrs (ÖV). Total 137794 Franken fliessen einmalig von der Postauto Schweiz AG an die Gemeinden der Region Werdenberg.

Die Stadt Buchs erhält 40515 Franken, Grabs 25881, Sennwald 24624, Wartau 20576, Sevelen 13993 und Gams 12205 Franken. Wildhaus-Alt St. Johann bekommt 16499 Franken erstattet.

Rückzahlung beträgt rund 5 Prozent der Jahreskosten

Am Beispiel der Gemeinde Grabs zeigt sich, dass die 25881 Franken circa 5 Prozent ihrer Kosten für den Gemeindeanteil an den ÖV entsprechen. Diese Zahlungen haben die Gemeinden von Gesetzes wegen zu leisten. Im Jahr 2017 gab Grabs dafür rund 520000 Franken aus.

Die Stadt Buchs verzeichnete 2017 für den ÖV einen Nettoaufwand von 1,06 Millionen, Sennwald wendete 565000 Franken dafür auf, Gams circa 283000 Franken, Sevelen 285000 Franken, Wartau 380000 Franken und Wildhaus-Alt St. Johann rund 337000 Franken. Die Rückerstattung wird mit den ordentlichen Gemeindeanteilen 2018 für Bus, Postauto und Bahn verrechnet.

Der von jeder Gemeinde zu leistende Anteil wird jeweils gemäss dem Beteiligungsschlüssel nach der Anzahl Einwohner und Haltestellen- Abfahrten errechnet.