Nach Kritik: Die St.Galler Regierung verzichtet nun doch auf die erneute Aufnahme eines Gesteinsabbaus im Steinbruch Campiun im Richtplan

Die Regierung hat die Anpassung 20 des Richtplans erlassen. Die geplante Festsetzung des Abbaustandorts Campiun wurde in der Vernehmlassung stark kritisiert. In einer Mitteilung des Kantons vom Mittwoch heisst es nun: «Nach erneuter Interessenabwägung verzichtet die Regierung auf die Festsetzung des Abbaustandortes in der Gemeinde Sevelen.»