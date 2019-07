Nach jahrelangem Rechtsstreit: Grünes Licht für die Schutzverordnung der Gemeinde Sevelen Nach jahrelangen Einsprachen und Überarbeitungen sind die Beschwerden definitiv erledigt. Denn nach der Ablehnung von Beschwerden der Ortsgemeinde Sevelen und Basaltstein AG durch das Baudepartement des Kantons St. Gallen (W&O vom 22. Juni) verzichten beide Beschwerdeführer auf einen Weiterzug und akzeptieren so die neue Schutzverordnung. Thomas Schwizer

Gemäss dem Baudepartement bleibt auch mit der neuen Schutzverordnung ein allfälliger Abbau- oder Deponiestandort Campiun möglich. (Bild: Heini Schwendener)

Nach den Sommerferien, so erwartet der Seveler Gemeindepräsident Roland Ledergerber, sollte die neue Schutzverordnung der Gemeinde in Kraft treten können.

Ortsgemeinde ist froh über wichtige Klarstellungen

Die Ortsgemeinde begründet den Verzicht auf einen Weiterzug ihrer Beschwerde ans Verwaltungsgericht mit wichtigen Klarstellungen in Bezug auf die Auslegung der Schutzverordnung.

Diese halte das Baudepartement in seinem Beschwerdeentscheid fest und liefere damit «indirekt eine Handhabungsanweisung an den Gemeinderat Sevelen in Bezug auf die Schutzverordnung», schreibt die Ortsgemeinde.

Gemeindepräsident ist froh über Rechtssicherheit

Der Gemeindepräsident ist froh, dass die Schutzverordnung nun bald in Kraft treten kann. Er stellt auf Anfrage des W&O fest, dass den Bewilligungen des Amtes für Raumplanung und Geoinformation sowie des Vorstehers des kantonalen Baudepartements nach dem Verzicht auf einen Weiterzug der Beschwerden nichts mehr im Wege stehe.

Damit bestehe bald Rechtssicherheit auf Basis der neuen Schutzverordnung, die den heutigen Bedürfnissen entspreche. Wegen der bisher gültigen alten Schutzverordnung seien Bau- und Umnutzungsvorhaben auf der Warteliste geblieben.

«Verfahren hat sich als notwendig erwiesen»

Trotz Abweisung ihrer Beschwerde gegen die Schutzverordnung ist die Ortsgemeinde Sevelen zufrieden. Zwar hat das Baudepartement des Kantons St.Gallen die Beschwerde der Ortsgemeinde gegen die neue Schutzverordnung der Gemeinde abgelehnt.

Dennoch betont die Ortsgemeinde in einer Mitteilung, trotz rein formeller Abweisung des Rekurses seien die verlangten Klarstellungen im Entscheid erfreulich und das Verfahren habe sich in allen Teilen als notwendig erwiesen.

Abbau und Deponie bleibt weiterhin möglich

Im Entscheid des Baudepartements vom 14.Juni 2019 seien nämlich die verlangten Klarstellungen in der Handhabung der Schutzverordnung gemacht worden.

«Das Baudepartement hat damit indirekt eine Handhabungsanweisung an den Gemeinderat Sevelen gemacht.»

Damit gebe es für die möglichen künftigen Betreiber eines Abbau- und Deponiestandortes im Gebiet Campiun nun Klarheit. Der Ortsverwaltungsrat betont: «Das Baudepartement hat klar festgehalten, dass mit der Ausscheidung und Bezeichnung von Schutzgebieten und -gegenständen innerhalb des mutmasslichen Perimeters ein allfälliger Abbau- oder Deponiestandort Campiun trotz Schutzverordnung weiterhin möglich ist.»

Das Departement hält im Rekursentscheid auch fest: «Die Anwendung der Ver- und Gebote bei der Anwendung der Schutzverordnung hat klar dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu entsprechen.»

Es braucht eine umfassende Interessenabwägung

Das Baudepartement führe ausserdem aus, dass vor der Anwendung von Ver- und Gebotsnormen der Schutzverordnung überdies eine umfassende Interessenabwägung erfolgen müsse. «Das gilt für sämtliche Vorhaben Dritter im Gebiet der Schutzverordnung, inklusive solcher der Gemeinde selbst», schreibt die Ortsgemeinde.

Das Departement führe auch aus, «dass der Ortsgemeinde Sevelen aus der Schutzverordnung bzw. dem Inventar keine direkten Handlungspflichten und damit auch kein Kostenrisiko entstehe».

«Tatsächliche Anwendung muss praktikabel sein»

Für die grosse und finanziell aufwendige Arbeit der Ortsgemeinde in der Landschaftspflege und damit auch gegen Naturgefahren seien «Vorschriften respektive Auflagen einer Schutzverordnung, die das gesamte Grundeigentum betreffen, äusserst zentral».

Wichtig sei, dass die tatsächliche Anwendung praktikabel sei und nicht zu unnötigen Erschwernissen in der Bewirtschaftung führe, betont der Ortsverwaltungsrat.

Ablagerungen bei Nachweisen weiterhin möglich

Nun sei klar, dass Geländeveränderungen und Ablagerungen jeglicher Art bei entsprechenden Nachweisen weiterhin möglich sind. Auch müsse bei Rutschungen und Hangmuren nicht das gesamte Material zum Teil ab den Alpen abtransportiert und extern deponiert werden.

Klar sei nun auch, «dass eine Rekultivierung des alten Steinbruchgeländes erst nach einem aufwendigen neuen Verfahren möglich sein wird». Insgesamt seien «die Voraussetzungen für eine betrieblich sinnvolle Handhabung der Schutzverordnung nun mehrheitlich gegeben».