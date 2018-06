Nach Gewalttat bei Schaan: Schwer verletzte Frau in künstlichem Koma

Die Ermittlungen zum Gewaltverbrechen in Schaan von letzten Freitag in Schaan dauern an. Der verdächtige Ehemann der schwer verletzten Frau wurde mittlerweile wegen des Verdachts des versuchten Mordes in Untersuchungshaft genommen.