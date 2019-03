Nach dem Tod eines Hundes in der Region Werdenberg: Panikmache vermeiden In den sozialen Medien herrscht aktuell Aufruhr: Ein Hundehasser soll Giftköder ausgelegt haben, mehrere Hunde sollen qualvoll verendet sein. Der Kantonspolizei

St. Gallen liegt bislang nur eine Anzeige vor. Es ist Vorsicht geboten: Jessica Nigg

Vorsicht Panikmache: Die Situation ist nicht so schlimm, wie man meinen könnte. (Bilder: Facebook)

Vorsichtig sein sollten nicht nur und in erster Linie Frauchen und Herrchen, die mit ihren Hunden Gassi gehen, sondern auch Konsumenten von sozialen Medien: mit dem, was sie glauben.

Viele sehen das Wort Giftköder, sind verständlicherweise empört und teilen die Nachricht. Oft leider ohne genaue Rückfragen oder Recherchen und so machen derzeit diverse in Ausrufezeichen und Alarm-Emojis eingekleidete Warnhinweise die Runde.

Bislang liegt allerdings nur ein noch nicht bestätigter Fall von potenzieller Vergiftung durch einen Giftköder vor. Eine neunjährige Hündin soll am Montag zwischen sieben und acht Uhr morgens etwas Giftiges gefressen haben. Nach dem Spaziergang zwischen Weite und Sevelen erbrach die Hündin Blut und verstarb später in der Tierklinik.

Nur eine Anzeige bei Kantonspolizei eingereicht

Bei der Kantonspolizei St. Gallen sind in den vergangenen Tagen auch mehrere Meldungen bezüglich Giftködern eingegangen. Anzeige erstattet wurde allerdings nur einmal, nämlich im Fall der verstorbenen belgischen Schäferhündin (Malinois), wie Mediensprecher Florian Schneider erklärt. Er rät in solchen Fällen von der Veröffentlichung von Warnungen auf Facebook ab, da dies oft zu Panik führe. Der aktuelle Fall scheint dies zu beweisen.

«Wer einen Giftköder findet oder wenn ein Hund vergiftet wurde, sollte man die Polizei einschalten.»

Diese nehme dann die Anzeige auf, frage nach den Infos und versuche, Beweise sicherzustellen. So suchte die Kantonspolizei am Donnerstagvormittag den Rheindamm zwischen Weite und Sevelen nach Giftködern ab. Nachdem die Polizei alle Daten aufgenommen und allfällige Beweise gesichert hat, leitet sie den Rapport an die Staatsanwaltschaft weiter.

Diese erhebt dann je nach Aktenlage Anklage. Einem Hundehasser, der Giftköder auslegt und damit Hunde umbringt, drohen gemäss St. Galler Staatsanwaltschaft wegen Tierquälerei bis zu drei Jahre Freiheitsstrafe. Allerdings kann er je nach Schwere des Falls auch mit einer Geldstrafe davonkommen. Faktoren für das Strafmass sind zum Beispiel Menge beziehungsweise Streuungsgebiet der Giftköder oder ob der Beklagte Wiederholungstäter ist.

Polizei ist nicht immer chancenlos

Eine belgische Schäferhündin verstarb nach einem Spaziergang am Rhein entlang (zwischen Weite und Sevelen). Ob ein Giftköder schuld daran war, ist noch nicht geklärt. Das Foto zeigt einen mutmasslichen Giftköder, der in Lustenau gefunden wurde und derzeit von der dortigen Polizei untersucht wird. (Bild: Facebook)

Die Fahndung nach einem Hundehasser, der Giftköder auslegt, ist schwierig aber nicht unmöglich: «Wir waren auch schon erfolgreich bei derartigen Fällen», erklärt Schneider. Die Erfolgschancen der Polizei erhöhen sich, je länger so ein Hundehasser sein Unwesen treibt. Wichtig für die Polizei ist aber nicht nur die Erfassung des Täters, sondern auch Panik zu vermeiden. Dies ist wegen der grossen Emotionalität des Themas schwierig, weiss Schneider.

«Blind» Beiträge teilen und virtuell zu Heugabel und Fackel greifen und nach Rache schreien, hilft betroffenen Hundehaltern nicht, sondern schürt nur Ängste oder Hass bei einer breiten Masse ohne detailliertes Wissen.