Nach dem Nein zum Wärmeverbund Büelriet: Zeit für eine neue Heizungslösung für Casa Sevellun und Alterswohnungen drängt Die Bürgerschaft der Gemeinde Sevelen lehnt den Kredit für einen Holzschnitzel-Wärmeverbund Büelriet mit 53,5-Prozent Nein-Stimmen ab.

Die heimischen Holzschnitzel können nach dem Nein zum Holzschnitzel-Wärmeverbund Büelriet nicht vor Ort verwendet werden können.









Bild: Archiv

In den letzten Wochen gab es in den Leserbriefspalten des W&O mehrfach harsche Kritik an der Vorlage am Gutachten und Antrag für den Baukredit «Wärmeverbund Büelriet – 1. und 2. Etappe».

Sie verfehlte ihre Wirkung am Sonntag offensichtlich nicht. Bei einer Stimmbeteiligung von 35,6 Prozent wurde der Antrag des Gemeinderates mit 482 Nein gegen 419 Ja abgelehnt. Mit 53,5 Prozent Nein erlitt der Antrag des Gemeinderates also Schiffbruch.

Bauarbeiten im Gang, Heizungslösung schwierig

Gemeindepräsident Roland Ledergerber sagte in einer ersten Reaktion, dass nun sehr schnell eine andere Heizungslösung für das Betagtenheim Casa Sevellun gefunden werden muss. Es wäre zusammen mit den Alterswohnungen Büelriet, die einer Genossenschaft gehören, ein tragender Grossabnehmer der Heizenergie aus dem geplanten Holzschnitzel-Wärmeverbund gewesen.

Da der Spatenstich schon am 4. Dezember 2019 erfolgt ist und die Bauarbeiten für das Casa Sevellun schon im Gange sind, werde die Aufgabe einer neuen Heizungslösung nicht einfach, so Ledergerber.

Der Gemeinderat habe vor der Abstimmung vom Sonntag über den Baukredit keine Alternative zum Wärmeverbund Büelriet geprüft, denn bis vor Kurzen habe der Rat nicht damit gerechnet, dass der 1,437-Millionen-Kredit und damit die Wärmeverbunds-Vorlage von der Bürgerschaft abgelehnt werde, sagt Gemeindepräsident Ledergerber. Klar ist: Spätestens in zwei Jahren, wenn die Eröffnung des Betagtenheim-Neubau erfolgen soll, muss eine funktionstüchtige Heizung in Betrieb gehen.

Auch Alterswohnungen Büelriet und Private brauchen eigene Lösung

Nicht nur für das Casa Sevellun, sondern auch für die Alterwohnungen Büelriet sei eine Heizungslösung dringend, da hier derzeit ein Provisorium in Betrieb sei. Die Genossenschaft Büelriet müsse also ebenfalls baldmöglichst eine Alternativlösung erarbeiten.

Nach dem Nein der Bürgerschaft werden sich nun alle öffentlichen und privaten Gebäude, die ein Interesse an einem Wärmebezug vom nun abgelehnten Wärmeverbund hatten, nach einer eigenen Lösung umschauen müssen.

Alle anderen Vorlagen klar gutgeheissen

Die weiteren Vorlagen der Gemeinde Sevelen wurden an der Urnenabstimmung, die durch Corona bedingt anstelle der Bürgerversammlung angesetzt werden musste, allesamt deutlich angenommen.

Die Jahresrechnung 2019 mit 817 Ja zu 61 Nein, der Zusammenschluss der Feuerwehren der Stadt Buchs sowie der Politischen Gemeinden Wartau und Sevelen zum Zweckverband Feuerwehr Werdenberg mit 834 Ja zu 99 Nein und die Auflösung des Zweckverbandes Logopädische Vereinigung Werdenberg mit 728 Ja zu 115 Nein.