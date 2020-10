Nach Coronaerkrankungen von zwei Lehrkräften: Quarantäne für 30 Schüler der Oberstufe Wartau und Maskenpflicht in allen Schulräumen und auf dem Pausenplatz

In Rücksprache mit kantonalen Stellen wird für rund 30 Schülerinnen und Schüler der Oberstufe Wartau per sofort eine zehntägige Quarantäne verfügt. Grund dafür ist, dass die betroffenen Schülerinnen und Schüler von zwei Lehrpersonen unterrichtet wurden, die am Freitag erste Covid-19-Krankheitssymptome hatten.