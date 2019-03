Kolumne Kinderkram: Mutterliebe Bei der Arbeit als Redaktorin und bei meinem Hobby, dem Reiten, treffe ich zwangsläufig auf Frauen ohne Kinder. Katharina Rutz

Was Kinderkotze mit Mutterliebe zu tun hat.... (Bild: Tim Reckmann / pixelio.de)

Und obwohl ich tatsächlich viele kinderfreie Gesprächsthemen mitgestalten kann, erwähne ich dennoch zwangsläufig irgendwann meine beiden Mädchen. Bisweilen kann ich dann zusehen, wie sich die Miene meines Gegenübers langsam so ins Ungläubige wandelt. Die Fragezeichen springen mich geradezu aus ihren Augen an –

wie im Comic.



Was, die lässt den Skitag wirklich wegen ihrer Kinder sausen? Was,

sie kann nicht mit auf den Ausritt, weil sie ihre Kinder nicht (schon wieder) vier Stunden abgeben will? Mutterliebe ist halt schwer zu erklären. Obwohl – nebenbei bemerkt – man bei manchen Pferdebesitzerinnen also auch denken könnte, dass ihr Baby einfach etwas haariger ist und Hufe statt Füsschen hat.



Seit letzter Woche habe ich nun einen perfekten Erklärungsansatz für die Bedeutung von Mutterliebe: Kinderkotze. Meine Kinder können sich abwechselnd eine ganze Nacht lang vor meiner Nase in mein Bett, ins Becken oder auf mein Pyjama übergeben ... Ist mir so was von

egal ... Die Gedanken drehen sich einzig darum, dem kleinen Häufchen Elend das Würgen zu erleichtern, die Haare zu halten und genauestens zu registrieren, wie viel Flüssigkeit es doch noch bei sich behalten hat.



Liebe Nichtmütter – das ist Mutterliebe!