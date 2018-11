Mutmasslicher Seriendieb ist verhaftet Ein Einbrecher, der mutmasslich mehrere Einbruchdiebstähle im Fürstentum Liechtenstein verübt hat, konnte am frühen Donnerstagmorgen von der Liechtensteinischen Landespolizei verhaftet werden. Die Polizei nahm ihn fest, nachdem er ein Geständnis abgelegt hatte.

Der verhaftete Täter hat mutmasslich mehrere Münzautomaten in Waschanlagen und Waschräumen von Mehrfamilienhäusern aufgebrochen. (Symbolbild: Archiv)

(wo) Aufbrüche von Münzautomaten bei Autowaschanlagen und in Waschküchen von Mehrfamilienhäusern haben sich in letzter Zeit gehäuft. Am Donnerstag um 4.10 Uhr meldete ein Anwohner, dass soeben ein Mann die Türe bei einer Waschanlage aufgebrochen habe, wie die Liechtensteinische Landespolizei am Sonntag mitteilte.

Die Polizei und das Grenzwachtkorps leiteten umgehend eine Nahfahndung ein, die schliesslich erfolgreich war. Der Tatverdächtige konnte in Vaduz angehalten und kontrolliert werden. Auf Grund der Hinweise und des Geständnisses des Mannes wurde er festgenommen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft verhängte das Fürstliche Landgericht die Untersuchungshaft, schreibt die Landespolizei.