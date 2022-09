Musikschule Werdenberg Es ist nie zu spät für neue Leidenschaften: Wie in Buchs Seniorinnen und Senioren zum Musizieren finden Seit August bietet die Musikschule Werdenberg in Buchs einen Kurs an, der sich speziell an Seniorinnen und Senioren richtet.

3 Bilder 3 Bilder Noch sitzt nicht jeder Handgriff: Die Seniorinnen treffen sich im «blau Huus» in Buchs, um gemeinsam Fortschritte zu machen. Trotz voller Konzentration darf der Spass nicht zu kurz kommen. Auch ganz ohne Notenkenntnisse kann man Gitarre spielen lernen.

Die Entschuldigung «dafür bin ich zu alt» gilt nicht, zumindest dann nicht, wenn es um das Lernen eines Instruments geht. Die Musikschule Werdenberg in Buchs hat seit August speziell einen Kurs im Angebot, der sich an ältere Personen richtet.

Im Kurs «Musizieren im Pensionsalter» sind keinerlei musikalische Vorkenntnisse notwendig. Das gemeinsame Lernen steht im Vordergrund.

Ein Instrument spielen ohne Notenkenntnisse

Jeden Dienstag ab 10 Uhr trifft sich eine Gruppe von Seniorinnen und Senioren in Buchs. Unter der Leitung von Christel Kaufmann lernen die Kursteilnehmenden, wie man Gitarre oder Ukulele spielt. «Es ist nie zu spät, ein Instrument zu lernen», erklärt die Kursleiterin Christel Kaufmann.

Da sowohl die Gitarre als auch die Ukulele als Melodie­instrument ohne Notenlesen gespielt werden können, eignen sie sich besonders für Einsteigerinnen und Einsteiger, erklärt Kaufmann. Anhand von Bildern, wie die Akkorde an der Gitarre gespielt werden, lernen die Seniorinnen Schritt für Schritt das Spielen.

Zudem wird in einem anderen Kurs die Veeh-Harfe, die ebenfalls ohne Wissen über Noten gespielt werden kann, angeboten. Für diejenigen, die sich nicht mit Zupfinstrumenten anfreunden können, gibt es zudem seit August einen Bläserkurs, wo eine Vielzahl an Holz- und Blechblasinstrumenten gelehrt werden.

Das Miteinander steht im Vordergrund

Die Gründe, im fortgeschrittenen Alter noch ein Instrument zu erlernen, sind sehr unterschiedlich. «Manche hatten vorher keine Zeit dafür oder konnten es sich als Kind nicht leisten, ein Instrument zu kaufen und Musikunterricht zu besuchen», erklärt Christel Kaufmann.

Nicht der rasche Fortschritt oder das Proben auf eine Aufführung stehen im Vordergrund. «Es geht um das Miteinander, das gemeinsame Lernen und die Freude an der Musik», erklärt Dennis Mungo, Schulleiter der Musikschule Werdenberg. Diese Einstellung findet bei den Teilnehmenden Anklang: «Das Spielen in der Gruppe spornt nicht nur an, sondern bereitet grosse Freude.» Man habe so auch mehr Motivation, um zu Hause für den Kurs zu üben, berichtet eine Teilnehmerin. Doch diese Motivation und die Freude am Musizieren will stets erhalten bleiben. Aus diesem Grund stellen sich die Kursleiterinnen und Kursleiter auf die Teilnehmenden ein. «Einige Griffe gelingen im Alter manchmal nicht mehr so rasch, wie es bei Jüngeren der Fall ist», führt Kaufmann aus.

Musizieren für Körper und Geist

Mit den neuen Kursen wird das Angebot der Musikschule abgerundet, denn nun finden vom Kind bis zur Seniorin alle einen passenden Kurs. Zumal das Musizieren nicht nur für Kinder förderlich ist. «Die Koordination zwischen Hand und Augen beim Spielen eines Instruments ist besonders im Alter eine gute Übung», weiss Kaufmann. Zudem werden viele Sinne angesprochen. Somit sei die Musik, ob spielen, singen oder tanzen, viel mehr als nur eine Beschäftigung, sondern beinahe schon eine Therapie für Körper und Geist. Besonders dann, wenn man es in einer Gruppe zusammen erlebt, so Kaufmann.