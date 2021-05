Buchs Musik und Wort als Nahrung in der Kirche Auf historischen Blasinstrumenten spielte die Musikerin Mechthild Neufeld von Einsiedel zusammen mit dem Gitarristen Johannes Grabher der katholischen Kirche in Buchs Musik aus dem 15. und 16. Jahrhundert. Dazwischen rezitierte Johannes Grabher, Gitarrist, Diplom-Pädagoge und Radiosprecher, Texte von Dietrich Bonhoeffer.

Musikerin Mechthild Neufeld von Einsiedel und Gitarrist Johannes Grabher spielten Musik aus der Renaissance und dem Barock in der Herz-Jesu-Kirche in Buchs. Esther Wyss

Zur Einstimmung in das Konzert am Sonntag ertönte das Lamento von Jan Jublina (1490–1550). Leise, mit sanftem, warmem Ton erklang die zauberhafte Melodie, von Mechthild Neufeld von Einsiedel auf dem Gemshorn gekonnt gespielt und von Gitarrenklängen begleitet. Bonhoeffers Kompromisslosigkeit und sein Widerstand gegen die nationalsozialistische Schreckensherrschaft Deutschlands bezahlte Bonhoeffer mit dem Leben. Er wurde kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges im Konzentrationslager Flossenbürg umgebracht. Was Bonhoeffer sagte, ist zeitlos und hat auch heute noch Gültigkeit.

Verschiedene Renaissanceinstrumente

In Variationen, heiter singend, manchmal fast fröhlich hüpfend, ertönte das Musikstück «What if a day» von Gérard de Turnhout. Jubilierend schwebten die Klänge durch den Kirchenraum. Zum Einsatz kamen neben der Gitarre Renaissance-Blockflöten, Gemshörner und Cornamusen. Mechthild Neufeld von Einsiedel spielte die unterschiedlichen historischen Instrumente meisterhaft. Problemlos intonierte sie die Musik mit verschiedenen Cornamusen. Dieses Instrument mit dem leicht scharrenden Ton, tönte wohl manchem Zuhörer anfangs etwas fremd in den Ohren.

Herrlich anzuhören war «Hinunter ist der Sonnenschein» von Melchior Vulpius (1464–1540). Wer sich auf die Musik einlassen konnte und genau zuhörte, konnte Hoffnung und Zuversicht aus der kurzen Melodie schöpfen, die zauberhafte Bilder entstehen liess, wenn sich die Sonne musikalisch auf die Erde senkt und mit den letzten Strahlen die Wölkchen am Himmel rosa färbt, bevor die Finsternis hereinbricht.

Bonhoeffer, ein Mann der Tat

Die von Johann Grabher rezitierten Texte stimmten nachdenklich. Bonhoeffer wehrte sich gegen das tatenlose Zuschauen, das nach seiner Auffassung keine christliche Haltung ist. Er plädierte dafür, mutig drauf loszuleben, Zivilcourage zu zeigen. Denn Freiheit ist eine Verantwortung, beinhaltet selbstbestimmtes Handeln ohne Rückendeckung und verlangt auch, für die Folgen seines Handelns einzustehen. Er sprach sich dafür aus, dass man dem Schicksal entschlossen entgegentritt, sich aber zu gegebener Zeit diesem unterwerfen müsse.

Das Konzert schloss mit «freundlicher Trost» aus Oglins Liederbuch. Ein schlichtes Lied, eine tragende Melodie. Zuletzt intonierte Mechthild Neufeld von Einsiedel auf dem Bass- und dem Alt-Gemshorn «Da nobis pacem» von Jacob Arcadelt (1514–ca. 1565) Sie wurde wiederum begleitet von Gitarrenklängen, gespielt von Johannes Grabher. Um die feierliche Stimmung zu bewahren, wurde auf einen Applaus verzichtet. Stattdessen ertönten die Kirchenglocken. Die Kollekte war zu Gunsten des Kirchlichen Sozialdienstes für armutsbetroffene Menschen im Werdenberg bestimmt.