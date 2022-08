Musik «Jazzfestival Sargans goes out»: Das Jazzfestival Sargans geht unter die Leute – Philipp Frankhauser eröffnet das Event Das Jazzfestival Sargans findet im August erstmals mit einem neuen Konzept statt: Zehn Konzerte an sechs Standorten in fünf Gemeinden.

Eröffnet am Mittwoch das Jazzfestival Sargans: Der Blueser Philipp Fankhauser tritt unplugged im Kursaal, Bad Ragaz, auf.

Das Jazzfestival Sargans zählt seit 1986 zu den grössten Musikanlässen der Ostschweiz. Jahr für Jahr präsentierte der Anlass im Städtli ein Wochenende lang Jazz, Dixie, Blues und andere Stilarten mit Bands von nationalem und internationalem Format. Nun findet das Festival erstmals in einer neuen Form statt. Das OK hat sich entschie­den, den Anlass vom 10. bis 21. August auf sechs Standorte in fünf Gemeinden im Sarganserland zu verteilen. Das Motto für die zehn Konzerte lautet «Jazzfestival Sargans goes out». Man geht zu seinem Publikum, etwa in den Kursaal, aufs Schiff oder in die Industriehalle.

Grosse Namen wollen das Publikum begeistern

Den Auftakt in das Jazzfestival 2022 macht diesen Mittwoch um 20.15 Uhr im Kursaal des Grand Hotels Bad Ragaz Philipp Fankhauser. Die lebende Blueslegende wird dabei unplugged vor das Publikum treten und dabei die Facetten ihres Könnens und dieser geschichtsträchtigen Musik zeigen. An den weiteren neun Konzerten warten weitere grosse Namen der Szene auf ein Publikum, das mitgerissen werden will: Die im Südteil des Kantons bestens bekannte Wolverines Jazzband, die Tastenakrobaten Chris & Mike, Blues Man und «Folkie» Charlie Morris aus den USA, Cat & The Mint aus Frankreich mit lustvoll-leiden­schaftlichem Jive oder die Zürcher Dixie-Formation mit dem sympathischen Namen Bauchnuschti Stompers.

Das Jazzfestival ist 1986 aus dem Kreis des Vereins Jazzclub Sargans-Werdenberg hervorgegangen. Der Verein ist Träger des Festivals, das OK Jazzfestival Sargans organisiert sich jedoch völlig unabhängig, ist also auch für den Erfolg sowie im Wesentlichen für die Zukunftssicherung des Festivals verantwortlich. (ab)