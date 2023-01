Musik Wegen 20-jährigem Jubiläum: Musikverein Buchs-Räfis schenkt sich eine neue Unform Der Musikverein Buchs-Räfis leistet sich im Jubiläumsjahr ein besonderes Geschenk. Dafür wurden den Musikantinnen und Musikanten die Masse genommen.

Milo Goldener steckt die Ärmellänge der Softshell-Jacke ab. Bild: PD

Der Musikverein Buchs-Räfis feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen. 2003 entstand er aus der Fusion der beiden Musikgesellschaften Harmonie Buchs und Blechharmonie Räfis-Burgerau, die beide eine lange, weit über hundertjährige Geschichte hinter sich hatten. Zum Jubiläum macht sich der Verein dieses Jahr ein besonderes Geschenk: eine neue Uniform.

Damit die Uniform dann auch wirklich perfekt sitzt, nahmen am Dienstagabend der Geschäftsführer Kevin Goldener, sein Stellvertreter Milo Goldener und Designerin Viola Pfister von der Firma Bekleidung.ch aus Appenzell bei jeder Musikantin und jedem Musikanten genau Mass und liessen sie einzelne Teile der Uniform anprobieren. Die Firma mit eigener Produktion ändert nicht nur im hauseigenen Atelier die Kleider nach Mass und kontrolliert die Passform, sondern ist auch spezialisiert, nach Kundenwunsch Logos oder Schriftzüge zu besticken oder zu bedrucken.

Kreismusiktag als der grosse Höhepunkt

Für jeden der 50 Musikanten und Musikantinnen war ein eigenes Datenblatt vorbereitet, in das die Masse – Hosenlänge, Kragenweite, Umfang des Hosenbundes, Hemdgrösse und so weiter – nur noch eingetragen werden mussten. Dass es beim «Vermessen» und Anprobieren auch zu Sprüchen und Sticheleien von Seiten der Musikkameraden kam, gehörte an diesem Abend dazu. «Jetzt bist du endlich einmal gut angezogen» oder «Nimm in nächster Zeit ja nicht ab, sonst passt dir die Hose dann nicht mehr» waren beispielsweise zu hören.

Die neue Uniform wird erstmals am 25.November anlässlich der Musikunterhaltung in der Aula Flös präsentiert. Damit es dann für das Publikum eine Überraschung wird, darf der Berichterstatter und Fotograf an dieser Stelle nicht allzu viel verraten. Nur so viel: Nebst der Uniform bekommt jeder Musikant auch ein «Tenue legère». Dieses besteht unter anderem aus einem Poloshirt, dessen Farbe noch nicht bestimmt ist. Ausserdem wird jede Musikantin und jeder Musikant mit einer Softshell-Jacke ausgerüstet – Farbe: noch geheim. Deshalb haben die drei «Vermesser» Probierkleider ganz unterschiedlicher Farben mitgebracht. Übrigens: Auch die 15 Jungmusikantinnen und Jungmusikanten erhalten eine eigene, neue Bekleidung, die aber an die Uniform der «Grossen» angepasst ist.

Um die Uniform zu finanzieren, setzt der Verein einerseits Gespartes ein, so Präsidentin Corinne Bänziger. Andererseits zählt man auf Sponsoring-Beiträge von Firmen und Privaten. Der Verein erhofft sich weiter Einnahmen aus Veranstaltungen im Jubiläumsjahr. So findet am 6. Mai, in der Aula Flös, ein Frühlingskonzert statt. Höhepunkt ist der Kreismusiktag Sarganserland-Werdenberg am 17.Juni beim BZBS Buchs. Dabei werden etwa 18 Vereine erwartet, die sich dem Wettkampf in den Kategorien Konzert- und Marschmusik stellen. Die Festlichkeiten werden von vier Formationen umrahmt. «Wir zählen darauf, dass viel Publikum den Weg zu diesem Grossanlass findet», sagt Corinne Bänziger. Der Verein freut sich auch, dass er am 11.November die GV des Kantonalen Blasmusikverbandes im BZBS durchführen darf. Dabei werden rund 500 Personen – auch aus Wirtschaft, Politik und Militär – erwartet.