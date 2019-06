Mütter- und Väterberatung ist seit 75 Jahren ein Türöffner für Kinder und Eltern Die Mütter- und Väterberatung Werdenberg feierte am Freitagabend das 75-jährige Bestehen in Grabs mit einer Ansprache, einem Referat, einem geschichtlichen Rückblick und musikalisch mit dem Kinderchor Sugus. Hanspeter Thurnherr

In seiner Begrüssung sprach Präsident Niklaus Lippuner die enormen Veränderungen in den 75 Jahren des Bestehens dieser Beratungsinstitution an. Nicht nur die Zahl der Geburten sei gestiegen, sondern auch die Komplexität der Fälle.

Zahl der Beratungen steigt rapide an

Führte das Team vor zehn Jahren noch 1940 Beratungen durch, waren es im vergangenen Jahr 3250. Die Beratungsstelle sei eine Art Türöffner für Kinder und Eltern zu anderen Kinderorganisationen.

Die Beratungstätigkeit für Eltern mit Migrationshintergrund und Flüchtlingsfamilien habe stark zugenommen. Dank der Hingabe und Fachkompetenz der vier Beraterinnen, den von den Politischen Gemeinden der Region zur Verfügung gestellten Finanzen und Spenden von Kirch- und Ortsgemeinden könnten diese Dienstleistungen erbracht werden.

Physische Gesundheit der Mutter ist wichtig

Franziska Vogt, Professorin am Zentrum Frühe Bildung der Pädagogischen Hochschule St. Gallen, sagte in ihrem Referat:

«Viel ist heute die Rede von einer Erziehungsmisere. Doch diese Verunsicherung ist eigentlich ein gutes Zeichen, zeigt sie doch, dass man sich über Erziehung mehr Gedanken macht.»

Die erste Phase im Leben eines Kindes sei sehr wichtig, weil sich im Hirn viel entwickle. Man müsse deshalb mit der Förderung früh beginnen, sie regelmässig und langfristig durchführen und sie individuell gestalten, was in der Praxis schwierig sei.

Vernetzung mit anderen Frühförderern ist wichtig

Die Mütter- und Väterberatung könne hier in Zusammenarbeit mit den Eltern die möglichen Wege aufzeigen. Es brauche aber eine Vernetzung mit anderen Frühförderern wie zum Beispiel Kindertagesstätten.

Untersuchungen zeigten: Das eigene positive Erleben geben die Kinder später als Eltern ihren Kindern weiter. Wichtig sei die psychische Gesundheit der Mutter. Wenn es ihr gut gehe, gehe es auch dem Kind psychisch besser. Die Beratungsstelle könne hier zeigen, wo die Mutter Hilfe holen kann.

Eine Zeitreise in Wort und Bild

Das Beraterinnenteam entführte die Jubiläumsgäste in Wort und Bild auf eine Zeitreise durch die Geschichte der Beratungsstelle. Auslöser für die Entstehung war die hohe Kindersterblichkeit durch mangelnde Hygiene und wenig Ernährungswissen. Anfänglich vermittelten die Pflegerinnen den Müttern wichtige Informationen bei Hausbesuchen.

Die Gründungsversammlung fand am 4. Mai 1944 im Volkshaus Buchs (heute «Buchserhof») auf Einladung verschiedener Frauenorganisationen statt. Eine enorme Entwicklung machten in den 75 Jahren auch die Kinderwagen durch, wie die Bilder zeigten.

Ein engagiertes Beratungsteam

Vorstandsmitglied Sara Klingenfuss bedankte sich beim Team für das Engagement. Die Beratungsstelle sei ein wichtiger Förderer in der Region, das erlebe sie als Kinderärztin immer wieder. Wichtig sei die Ausbildung der Beraterinnen, um Risikofaktoren erkennen zu können.

Musikalisch umrahmt wurde der Jubiläumsanlass vom Kinderchor Sugus der Musikschule Werdenberg, geleitet von Rebekka Bonderer. Ein Apéro riche schloss die Feierlichkeiten ab.