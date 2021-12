Motto für 2022 Schloss Werdenberg sucht für Kunstprojekt digitale Echos aus der Region Die Verantwortlichen von Schloss Werdenberg stellen das Jahr 2022 in der Programmgestaltung unter das Motto «Echo». Dieses Stichwort ist zugleich auch das Motto der Schlossmediale.

Das Motto «Echo» im Zentrum: Schloss Werdenberg hat sein Programm 2022 präsentiert. Bild: Urs Bärlocher

Um dem Thema eine Basis zu geben, sucht Schloss Werdenberg Echos aus den sechs Werdenberger Gemeinden Wartau, Sevelen, Buchs, Grabs, Gams, Sennwald und der Liechtensteiner Gemeinde Vaduz. Die gesammelten digitalen Echos aus diesen sieben Gemeinden werden auf einer grossen Landkarte präsentiert.

Digitale Datei soll zum Hörbild der Region werden

«Schickt uns eine Hördatei, aufgenommen mit eurem Handy, von einem Ort in der Region mit seinem Echo – leise oder laut, hallend, schallend, trocken, stumpf oder gellend klar. Eröffnet wird die Ausstellung am 2. April, dem ‹Tag des offenen Schlosstors› zu Beginn der neuen Saison», formulieren die Verantwortlichen ihre Vorstellung. Und weiter: «Gibt es bei euch um die Ecke eine Felswand oder einen Waldrand, eine Senke oder eine Häuserschlucht? Wo überhaupt ergeben sich Echos? Wie kurz oder lang ist der Widerhall deines Rufes? Ist das, was zurückkommt leiser oder gleich laut als das, was du hineingerufen hast? Schick deinen mit dem Handy aufgenommenen Ruf und seinen Hall mit den entsprechenden Koordinaten oder einer genauen Ortsbeschreibung sowie deinem Namen an diese E-Mail-Adresse.»

«Kunst-Stücke» aus den Werdenberger Gemeinden gesucht

Auf besagter Landkarte kann man die Echos nochmals abhören und sie mit anderen Orten vergleichen. Ergänzend zum digitalen Echo kann man auch noch ein Bild des Ortes der Aufnahme schicken. Alle Echos sind dann ab dem 2. April zu hören, quasi als umfassendes Hörbild der Region.

Ebenfalls gesucht werden «Kunststücke» aus den sechs Werdenberger Gemeinden zum Thema Echo. Kunst könne auch als eine Art Reflex auf etwas verstanden werden, eine Art Widerhall auf Zustände und Situationen, ein Echo auf eine reale Begebenheit. Solche Kunst-Ideen können ebenfalls an echo@schloss-werdenberg.ch geschickt und in der letzten Woche vor Saisonbeginn ins Schloss gebracht werden. Dort sucht man dann gemeinsam mit dem Ideengeber einen passenden Ort im Dachstock. Das sogenannte Kunst-Echo kann ein kleines Projekt sein, ein Bild, ein Gedanke oder auch etwas Grösseres. Anmeldeschluss für dieses Projekt ist der 1. März 2022.

Schlossmediale mit künstlerischen Höhepunkten zum Jubiläum

Die Schlossmediale feiert 2022 das 10-Jahr-Jubiläum und widmet sich ebenfalls dem Thema Echo. An der Schlossmediale warten ein weiteres Mal zahlreiche kulturelle bzw. musikalische Höhepunkte auf das Publikum. Zum Jubiläum wurden beispielsweise der bekannte St.Galler Kunstschaffende Roman Signer und die Sopranistin Olivia Stahn eingeladen, weiter kommt es auch zu einer Zusammenarbeit mit der Organisation Klangwelt Toggenburg. Der musikalische Bogen im Programm wird so weit wie nur möglich gespannt: von der Renaissance-Musik bis zu einer zeitgenössischen Klangperformance.