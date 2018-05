Motorradfahrer wird bei Unfall verletzt

Eine 22-jährige Autolenkerin bog in Gams am späten Dienstagabend aus der Oberfelsbachstrasse in die Gasenzenstrasse ein. Sie missachtete die Signalisation "Kein Vortritt". Ein Motorradfahrer, der auf der vortrittsberechtigten Gasenzenstrasse fuhr, konnte trotz Vollbremsung nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte frontal ins Auto. Dabei wurde er verletzt.