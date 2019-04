Motorradfahrer landet nach Kollision in Widnau im Spital Am Dienstagmittag ist es zu einer Kollision zwischen dem Lieferwagen eines 65-jährigen Mannes und dem Motorrad eines 27-jährigen Mannes gekommen. Der Motorradfahrer musste von der Rega ins Spital geflogen werden.

Der Motorradlenker musste verletzt von der Rega ins Spital geflogen werden. (Bild: Kantonspolizei)

Ein 65-jähriger Mann fuhr mit einem Lieferwagen in einer Fahrzeugkolonne von Widnau Richtung Au. Höhe Einmündung Rheinstrasse beabsichtigte er mit dem Lieferwagen in die genannte Strasse einzubiegen. Dabei übersah er das Motorrad eines 27-jährigen Mannes, welches gerade die Kolonne überholte. Folglich kam es zur Kollision, wodurch der 27-Jährige stürzte und sich verletzte. Das schreibt die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung.

Der Verletzte wurde an der Unfallstelle durch den aufgebotenen Notarzt sowie den Rettungsdienst medizinisch betreut und anschliessend von der Rega ins Spital geflogen. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf mehrere tausend Franken.