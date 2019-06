Motorradfahrer abgedrängt: Polizei sucht den Lenker eines roten Autos

24-jähriger Autofahrer übersieht beim Abbiegen einen Polizeitöff

Am Montagabend ist es in Diepoldsau zu einer Kollision zwischen dem Auto eines 24-jährigen Mannes und dem Polizei-Motorrad eines 43-jährigen Polizisten gekommen. Der Motorradfahrer wurde durch den Unfall am Bein verletzt.